關稅壓力下比亞迪加快歐市場部局 推混動、燃油車與在地建廠

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在關稅壓力下，以及大陸內陷入激烈價格戰之際，比亞迪正加快在歐洲的布局，計劃三年內實現電動車當地生產，以規避歐盟加徵關稅，並透過增加展廳、擴充車型與推出插電式混合動力車，進一步擴大在歐洲的市占率。 路透
在關稅壓力下，以及大陸內陷入激烈價格戰之際，比亞迪正加快在歐洲的布局，計劃三年內實現電動車當地生產，以規避歐盟加徵關稅，並透過增加展廳、擴充車型與推出插電式混合動力車，進一步擴大在歐洲的市占率。 路透

在關稅壓力下，以及大陸內陷入激烈價格戰之際，大陸第一大汽車製造商比亞迪正加快在歐洲的布局。路透報導指出，比亞迪計劃三年內實現電動車當地生產，以規避歐盟加徵關稅，並透過增加展廳、擴充車型與推出插電式混合動力車，進一步擴大在歐洲的市占率。

據路透，比亞迪計劃在未來三年內實現其在歐洲銷售的電動車當地生產，以避免歐盟關稅。比亞迪執行副總裁李柯在慕尼黑舉行的IAA Mobility車展上表示，公司正在「訓練自己在生產上更歐洲化」，並強調「給我們大概兩到三年時間」，就能達到歐洲市場所需電動車的本地化生產。

路透指，比亞迪目前正在匈牙利建設工廠，預計今年啟動投產，並計劃於2026年在土耳其開設新廠。歐盟去年對大陸製造的電動車加徵關稅，理由是大陸車企受益於政府補貼。

李柯透露，比亞迪最初僅在歐洲銷售純電動車，但去年底開始引進插電式混合動力車（PHEV），且銷量表現亮眼。在英國，比亞迪的暢銷車款就是PHEV。她並指，未來六個月內，比亞迪將再推出三至四款PHEV，並預期在一至兩年內，PHEV將主導歐洲銷售。她還提到，公司計劃於2027年在歐洲推出豪華品牌「仰望」。

另，彭博提到，在大陸內陷入激烈價格戰之際，比亞迪同時也透過擴展銷售網絡加強歐洲市場布局。李柯表示，公司正與數百家當地供應商洽談，並計劃在今年底前於歐洲32個國家設立超過1,000家門市。比亞迪在歐洲銷售的車型已從兩年前的6款增至13款。

彭博指出，比亞迪近期在歐洲推出最新車型是插電式混合動力旅行車Seal 6 DM-i Touring，綜合汽油與電池續航里程達1350公里。比亞迪、小鵬汽車及零跑科技等大陸車企正在慕尼黑車展集中展示產品，以擴大歐洲市占率。儘管歐盟對從大陸進口的電動車加徵關稅，但這並未阻止比亞迪及其同行的擴張。大陸車企增加更多不觸發關稅的混合動力和燃油車型，建立本地銷售合作夥伴關係，並承諾在歐洲建廠。

路透另引述數據稱，比亞迪2024年全球銷售達420萬輛，較2019年增長十倍。但近期比亞迪在大陸市場銷售連續數月下滑，產量也有所下降。李柯稱，經過長期增長後出現調整屬正常現象，並強調比亞迪仍是大陸第一大汽車品牌。她稱，今年比亞迪銷售仍保持雙位數增長，2025年的增長將主要來自大陸以外的市場。

此外，路透提到，根據大陸新的官方政策，59歲的比亞迪董事長王傳福或須在2027年初退休。不過，被問及比亞迪接班計畫時，李柯僅簡短回應，「讓我們保持神秘吧。」

比亞迪 電動車

