2021年至2025年…上海使用外資 超980億美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市商務委員會總經濟師羅志松8日表示，「十四五」（2021年至2025年）以來，上海實際使用外資累計超過980億美元，年均新設外資企業超5,700家，佔中國外資比例從2020年的14%提高到2024年的15.2%。

據中新社報導，羅志松表示，「十四五」以來，上海始終是外商最青睞的投資首選地之一，主要表現在促進高水平引進來，實現引資結構和服務環境雙提升。除規模體量增加，還有更多外資企業將高端功能、前沿項目和優質資源落地上海，比如高技術製造業吸引外資佔製造業比重由37.2%上升至75.4%，中國首家股份制外商投資性公司、外商獨資整車製造項目等一批首創項目先後落地。 　　

報導稱，上海是中國大陸跨國公司地區總部最為集中的城市。「十四五」以來，上海新增認定跨國公司地區總部279家、外資研發中心142家，累計認定分別達到1,050家和623家，其中亞洲區以上總部157家、全球研發中心19家。 　　

外貿方面，上海作為世界級貿易口岸城市地位更加穩固，貿易結構更加穩健，貿易夥伴更趨多元，貿易新模式新業態快速成長。 　　

羅志松指出，「十四五」以來，上海全市貨物貿易進出口總額累計達到2.81兆美元，年均複合增長率超4%；高附加值一般貿易進出口佔比從54%上升到60%，民營企業進出口佔比突破三分之一；貿易夥伴超過200個，對共建「一帶一路」國家進出口總額佔比提高到41.2%，相較2020年提高近19個百分點；跨境電商年均增速超35%。

