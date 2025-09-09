能源AI發展 陸提5年目標

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國國家能源局8日消息，近日，中國國家發展改革委、國家能源局印發了《關於推進「人工智能+」能源高質量發展的實施意見》，提出能源領域人工智能（AI）發展到2027年、2030年兩個階段性目標。

該實施意見提出，到2027年，著眼於打牢基礎、樹好標竿、健全體系。聚焦能源領域智能化水準不均衡、共性技術支撐不足、規模化應用尚未形成，重點推動「五十百」工程，即推動五個以上專業大模型在電網、發電、煤炭、油氣等行業深度應用，挖掘十個以上可複製、易推廣、有競爭力的重點示範項目，探索百個典型應用場景賦能路徑，制定完善百項技術標準，培育一批行業級研發創新平台，形成符合中國國情的能源領域人工智能技術創新發展模式。

到2030年，聚焦自主可控、深度賦能、國際領先，在前期技術積累和場景驗證的基礎上，著力推動能源領域人工智能專用技術實現體系化突破與規模化落地。

