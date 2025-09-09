去年陸海洋發展指數 比上年增長2.9%

8日在青島發布的《2025中國海洋發展指數報告》顯示，2024年中國海洋發展指數為129.7，比上年增長2.9%，海洋發展穩中提質，海洋強國建設扎實推進。

中國海洋發展指數是對一定時期中國海洋領域在經濟民生、科技創新、生態環境等六個方面的綜合量化評估。該指數以2015年為基期，基期指數設定為100。

報告顯示，2024年分領域指數中，經濟民生指數為133.0，比上年增長3.1%；科技創新指數為135.2，比上年增長2.6%；生態環境指數為126.6，比上年增長2.4%；資源利用指數為128.2，比上年增長2.8%；開放水平指數為128.7，比上年增長3.0%；綜合管理指數為121.6，比上年增長3.3%。

該報告由國家海洋信息中心、中國海洋發展研究會編製，旨在綜合評估2024年中國海洋發展水平，引導社會預期，助力海洋治理能力提昇和海洋強國建設。