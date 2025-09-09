11小時增1家 陸AI企業破5000家

新華社報導，正在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，過去5年來，中國人工智能（AI）企業從1,400餘家增長到超5,000家，相當於平均約11個小時就有一家AI企業誕生。在逾5,000家AI企業中，國家級AI專精特新「小巨人」企業超400家。

根據《中國互聯網發展報告（2021）》統計，2020年中國人工智能企業共計1,454家。報導稱，近年來，中國高度重視AI發展。2017年7月，中國印發實施《新一代人工智能發展規劃》；今年8月印發的《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》提出，加快形成人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態。

「智能產業基礎日益堅實，智能產品蓬勃發展，賦能應用更加深入。」辛國斌介紹，中國已建成3.5萬餘家基礎級、6,300餘家先進級、230餘家卓越級智能工廠，以及11個國家人工智能創新應用先導區、17個國家級智能網聯汽車測試示範區。

辛國斌說，中國已成立總規模人民幣600億元的國家人工智能產業投資基金，編制人工智能科技倫理服務管理辦法，成立中國—金磚國家人工智能發展與合作中心，累計研製人工智能核心技術領域標準240餘項，推動產業生態持續完善。

新華社指出，走進本屆智博會展館，各類人工智能應用場景令人目不暇接：人形機器人上演精彩的足球和拳擊比賽，機器狗用「後空翻」為賽場助興；殘障人士戴上機械「靈動手」彈奏鋼琴；機械外骨骼通過步態分析幫助失能老人重新行走；AI視覺質檢系統快速對新能源汽車進行掃描和檢測……

「中國人工智能的發展速度越來越快！」參展企業樂聚（深圳）機器人技術有限公司合夥人黃珍祥說，以人形機器人為例，以前產品一般兩年迭代一次，現在一年迭代兩次。

中國科學技術協會主席萬鋼表示，「中國人工智能產業的健康發展，得益於既注重汲取先發國家的有益經驗，又充分結合自身數據資源豐富、產業體系完備、應用場景廣闊、市場空間巨大等優勢條件。」