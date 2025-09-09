美中休戰紅利消退？陸出口放緩 僅年增4.4%

大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。分析認為，八月出口增速放緩，主要與中美貿易休戰帶來的提振效應減弱有關。預估下半年外需走弱、高關稅環境，第四季出口增速可能轉負。

大陸八月進出口增速皆較七月放緩二點八個百分點。當月實現貿易順差一○二三點三億美元，比上月增加四十點九億美元。

香港經濟日報引述凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，八月出口放緩主要受基數效應影響，且中美貿易休戰的暫時提振減弱，美國對經他國轉運商品加徵關稅，短期出口承壓。

據官方數據測算，八月大陸對美出口大幅下滑卅三點一個百分點，降幅連兩個月擴大。新興經濟體中，僅對東協出口年增速上行至百分之廿二點七，創去年六月以來新高，對非洲、拉美、俄羅斯出口皆走弱。

上海保銀投資管理首席經濟學家張智威分析，「搶出口」雖減弱，但消退速度未如市場擔心來得猛烈。由於美國市場去年僅占大陸總出口的百分之十五，今年大陸出口韌性不能完全用提前發貨來解釋。他認為，在大陸國內需求疲軟的情況下，出口商努力擴大其他海外市場，這項獲得當局支持的「走出去」戰略，可能幫助維持了出口增長。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，九月出口增速或下探至零附近，因「轉出口」、「搶出口」效應減弱，高關稅繼續壓制對美出口，加之外需走弱，第四季出口增速料轉負。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則認為，半導體產業鏈、高技術出口仍處於高景氣狀態，後續出口仍可樂觀。

八月出口分商品看，機電產品出口穩中略降，增速放緩至百分之七點七，高新技術產品出口漲幅擴大至百分之九，兩者增速均高於總體出口水平。

進口方面，大陸八月進口雖連續第三個月增長，但勢頭放緩，財新網指出，主要是需求低迷、部分大宗商品價格下行的緣故。例如，原油進口量增速放緩逾十個百分點至百分之○點八，而國際油價震盪導致進口額降幅擴大至百分之十五點一。

與東協自貿談判3.0已談完

另，「中國—東協自貿區三點○版」談判，歷經近兩年時間、九輪正式談判，已於今年五月廿日完成。大陸商務部副部長鄢東昨表示，將推動今年底前簽署「中國—東協自貿區三點○版」升級議定書。