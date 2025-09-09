聽新聞
0:00 / 0:00

美中休戰紅利消退？陸出口放緩 僅年增4.4%

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。新華社
大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。新華社

大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。分析認為，八月出口增速放緩，主要與中美貿易休戰帶來的提振效應減弱有關。預估下半年外需走弱、高關稅環境，第四季出口增速可能轉負。

大陸八月進出口增速皆較七月放緩二點八個百分點。當月實現貿易順差一○二三點三億美元，比上月增加四十點九億美元。

香港經濟日報引述凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，八月出口放緩主要受基數效應影響，且中美貿易休戰的暫時提振減弱，美國對經他國轉運商品加徵關稅，短期出口承壓。

據官方數據測算，八月大陸對美出口大幅下滑卅三點一個百分點，降幅連兩個月擴大。新興經濟體中，僅對東協出口年增速上行至百分之廿二點七，創去年六月以來新高，對非洲、拉美、俄羅斯出口皆走弱。

上海保銀投資管理首席經濟學家張智威分析，「搶出口」雖減弱，但消退速度未如市場擔心來得猛烈。由於美國市場去年僅占大陸總出口的百分之十五，今年大陸出口韌性不能完全用提前發貨來解釋。他認為，在大陸國內需求疲軟的情況下，出口商努力擴大其他海外市場，這項獲得當局支持的「走出去」戰略，可能幫助維持了出口增長。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，九月出口增速或下探至零附近，因「轉出口」、「搶出口」效應減弱，高關稅繼續壓制對美出口，加之外需走弱，第四季出口增速料轉負。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則認為，半導體產業鏈、高技術出口仍處於高景氣狀態，後續出口仍可樂觀。

八月出口分商品看，機電產品出口穩中略降，增速放緩至百分之七點七，高新技術產品出口漲幅擴大至百分之九，兩者增速均高於總體出口水平。

進口方面，大陸八月進口雖連續第三個月增長，但勢頭放緩，財新網指出，主要是需求低迷、部分大宗商品價格下行的緣故。例如，原油進口量增速放緩逾十個百分點至百分之○點八，而國際油價震盪導致進口額降幅擴大至百分之十五點一。

與東協自貿談判3.0已談完

另，「中國—東協自貿區三點○版」談判，歷經近兩年時間、九輪正式談判，已於今年五月廿日完成。大陸商務部副部長鄢東昨表示，將推動今年底前簽署「中國—東協自貿區三點○版」升級議定書。

東協 美國 海關 俄羅斯 半導體

延伸閱讀

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

中國外匯存底3.3兆美元 近10年新高 連10個月增持黃金

資金重返、成交量飆升 大陸A股強勢反彈創10年新高

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

相關新聞

美中休戰紅利消退？陸出口放緩 僅年增4.4%

大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。...

11小時增1家 陸AI企業破5000家

新華社報導，正在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，過去5年來，中國人工智能（A...

反制貿易打壓 陸擬修法完善措施

對外貿易法修訂草案8日提請中共十四屆全國人大常委會初次審議。中新社指出，針對某些西方國家在貿易領域對中國打壓制裁等情形，...

去年陸海洋發展指數 比上年增長2.9%

8日在青島發布的《2025中國海洋發展指數報告》顯示，2024年中國海洋發展指數為129.7，比上年增長2.9%，海洋發...

能源AI發展 陸提5年目標

據中國國家能源局8日消息，近日，中國國家發展改革委、國家能源局印發了《關於推進「人工智能+」能源高質量發展的實施意見》，...

2021年至2025年…上海使用外資 超980億美元

上海市商務委員會總經濟師羅志松8日表示，「十四五」（2021年至2025年）以來，上海實際使用外資累計超過980億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。