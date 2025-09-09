富士康電池Q4投產 加速推進儲能生產基地建設

富士康新能源電池公司去年落地鄭州航空港，正在加速推進儲能生產基地建設，預計今年第4季實現首批生產線投產。該公司據報將於10月21日在鄭州航空港發布儲能新品，屆時將公布完整解決方案。

富士康新能源電池公司於2024年10月24日成立，註冊資本人民幣6億元，由富士康新事業發展集團全資持股，公司經營範圍涵蓋電池製造、新能源汽車零部件研發等多個領域。

有觀點認為，富士康此舉為入局新能源關鍵一步，隨著全球對清潔能源需求的增長和技術的進步，該舉措有助於鞏固和提升母公司鴻海集團及其關聯企業在新能源領域的地位。

河南日報報導，富士康新能源公司生產基地總面積達20,000平方公尺的示範廠房已改造完成，配備Pack全自動化產線，可兼容源網側、工商業全場景產品製造，致力打造「中原地區儲能產業示範標竿」。

報導引述富士康新能源電池儲能銷售負責人表示，富士康的精密製造基因和車規級技術持續賦能儲能業務。截至目前，儲能建立從電池包到系統、從研發到運維的全生命周期安全防護體系，產品廣泛應用於科創園區、智慧製造、零碳園區等多元場景，並在多個園區落地項目，年均節省電費超人民幣千萬。

鴻海子公司富士康科技集團2024年7月23日與河南省政府簽署「河南省政府與富士康科技集團加快推進新事業項目戰略合作協議」。據該協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部。富士康將充分發揮自身在智慧製造領域核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢，加快推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。