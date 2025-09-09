快訊

柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

阿里投資智能機器人新創 為AI大模型尋求實體應用場景

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸具身智能（將人工智慧融入物理實體）新創公司「自變量機器人」近日完成近人民幣10億元A+輪融資，領投名單赫見阿里雲。圖取自自變量機器人官網
大陸具身智能（將人工智慧融入物理實體）新創公司「自變量機器人」近日完成近人民幣10億元A+輪融資，領投名單赫見阿里雲。圖取自自變量機器人官網

大陸具身智能（將人工智慧融入物理實體）新創公司「自變量機器人」近日完成近人民幣10億元A+輪融資，領投名單赫見阿里雲，據悉，這也是阿里雲首次出手具身智能機器人公司。分析認為，阿里雲此次領投，旨在為其AI大模型尋求實體應用場景。

此前，阿里集團已陸續投資逐際動力、星動紀元、宇樹機器人、星海圖、靈心巧手等具身智能企業。

南方都市報報導，自變量機器人公司於近日完成近10億元A+輪融資。本輪由阿里雲、國科投資領投，國開金融、紅杉中國、渶策資本跟投。老股東美團超額跟投，聯想之星、君聯資本持續追投。

據悉，該筆融資將用於自變量全自研通用具身智能基礎模型的持續訓練，以及硬體產品的研發迭代。這也是自變量在今年完成的第四輪融資。該公司本輪前已完成七輪融資，總金額超人民幣10億元。

人民幣

延伸閱讀

AI照片再進化 Nano Banana生成3D公仔圖像掀流行

要跟OpenAI一較高下？DeepSeek恐再掀震撼 傳年底發布新AI代理模型

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬 拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

特斯拉也開始導入中國 AI 模型 Model Y L將搭載豆包和DeepSeek

相關新聞

美中休戰紅利消退？陸出口放緩 僅年增4.4%

大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。...

陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

大陸海關總署昨（8）日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。分析人士指出，美國對多國...

富士康電池Q4投產 加速推進儲能生產基地建設

富士康新能源電池公司去年落地鄭州航空港，正在加速推進儲能生產基地建設，預計今年第4季實現首批生產線投產。該公司據報將於1...

11小時增1家 陸AI企業破5000家

新華社報導，正在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，過去5年來，中國人工智能（A...

反制貿易打壓 陸擬修法完善措施

對外貿易法修訂草案8日提請中共十四屆全國人大常委會初次審議。中新社指出，針對某些西方國家在貿易領域對中國打壓制裁等情形，...

去年陸海洋發展指數 比上年增長2.9%

8日在青島發布的《2025中國海洋發展指數報告》顯示，2024年中國海洋發展指數為129.7，比上年增長2.9%，海洋發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。