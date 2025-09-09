阿里投資智能機器人新創 為AI大模型尋求實體應用場景

大陸具身智能（將人工智慧融入物理實體）新創公司「自變量機器人」近日完成近人民幣10億元A+輪融資，領投名單赫見阿里雲，據悉，這也是阿里雲首次出手具身智能機器人公司。分析認為，阿里雲此次領投，旨在為其AI大模型尋求實體應用場景。

此前，阿里集團已陸續投資逐際動力、星動紀元、宇樹機器人、星海圖、靈心巧手等具身智能企業。

南方都市報報導，自變量機器人公司於近日完成近10億元A+輪融資。本輪由阿里雲、國科投資領投，國開金融、紅杉中國、渶策資本跟投。老股東美團超額跟投，聯想之星、君聯資本持續追投。

據悉，該筆融資將用於自變量全自研通用具身智能基礎模型的持續訓練，以及硬體產品的研發迭代。這也是自變量在今年完成的第四輪融資。該公司本輪前已完成七輪融資，總金額超人民幣10億元。