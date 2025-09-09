陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

大陸海關總署昨（8）日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。分析人士指出，美國對多國對等關稅落地後，大陸對美「搶出口」、「轉出口」效應似在減弱，正對出口形成壓力，估下半年外需走弱、高關稅環境，將使大陸出口增速進一步放緩。

數據顯示，大陸8月進出口總值5,412億美元，年增3.1%；其中出口3,218億美元，年增4.4%；進口2,194億美元，年增1.3%，貿易順差1,023億美元。累計今年前八月進出口總額4兆1,182億美元，年增2.5%；其中出口2兆4,518億美元，年增5.9%；進口1兆6,664億美元，年減2.2%，貿易順差7,853億美元。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，8月出口增速回落除基數影響外，還受美國與越南、歐盟、日本等經濟體關稅上調影響，全球貿易增速放緩有關。南韓8月出口年增1.3%、進口轉負，顯示「搶出口」、「轉出口」現象退潮。雖然中美在斯德哥爾摩經貿會談延長關稅緩衝期90天，但約41.3%的高關稅仍壓制對美出口，加之川普政府全球關稅上調，外需整體放緩。

大陸海關數據顯示，8月對美國出口316億美元，年減33.1%，而對東南亞國家出口571億美元，年增22.5%。累計今年1至8月，對美國出口2,829億美元，年減15.5%，對東南亞國家出口4,340億美元，年增14.6%。

值得關注的是，大陸8月鐵礦石進口重新突破1.05億噸，大豆進口創單月歷史新高達1,228萬噸，原油、銅精礦均實現增長。出口方面，汽車出口大增25%至76.3萬輛，稀土出口呈現量減價增特徵，出口價值較前月暴漲51%至5,500萬美元，反映中國大陸在稀土產業鏈的定價影響力。

路透引述分析稱，美國總統川普7月威脅對經第三國轉運的大陸商品加徵40%懲罰性關稅，讓市場關注大陸工廠能否持續找到美國買家。一旦關稅超過35%，出口將承受巨大壓力。由於房地產低迷與結構性改革進展慢，北京官員可能將重點放在與美談判以解決貿易戰，同時拓展大陸在其他地區的商業布局。

展望未來，王青表示，9月出口增速或下探至零附近，因「轉出口」、「搶出口」效應減弱，高關稅繼續壓制對美出口，加之外需走弱，第4季出口增速預料轉負。