快訊

柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

聽新聞
0:00 / 0:00

陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸海關總署8日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。美聯社
大陸海關總署8日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。美聯社

大陸海關總署昨（8）日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。分析人士指出，美國對多國對等關稅落地後，大陸對美「搶出口」、「轉出口」效應似在減弱，正對出口形成壓力，估下半年外需走弱、高關稅環境，將使大陸出口增速進一步放緩。

數據顯示，大陸8月進出口總值5,412億美元，年增3.1%；其中出口3,218億美元，年增4.4%；進口2,194億美元，年增1.3%，貿易順差1,023億美元。累計今年前八月進出口總額4兆1,182億美元，年增2.5%；其中出口2兆4,518億美元，年增5.9%；進口1兆6,664億美元，年減2.2%，貿易順差7,853億美元。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，8月出口增速回落除基數影響外，還受美國與越南、歐盟、日本等經濟體關稅上調影響，全球貿易增速放緩有關。南韓8月出口年增1.3%、進口轉負，顯示「搶出口」、「轉出口」現象退潮。雖然中美在斯德哥爾摩經貿會談延長關稅緩衝期90天，但約41.3%的高關稅仍壓制對美出口，加之川普政府全球關稅上調，外需整體放緩。

大陸海關數據顯示，8月對美國出口316億美元，年減33.1%，而對東南亞國家出口571億美元，年增22.5%。累計今年1至8月，對美國出口2,829億美元，年減15.5%，對東南亞國家出口4,340億美元，年增14.6%。

值得關注的是，大陸8月鐵礦石進口重新突破1.05億噸，大豆進口創單月歷史新高達1,228萬噸，原油、銅精礦均實現增長。出口方面，汽車出口大增25%至76.3萬輛，稀土出口呈現量減價增特徵，出口價值較前月暴漲51%至5,500萬美元，反映中國大陸在稀土產業鏈的定價影響力。

路透引述分析稱，美國總統川普7月威脅對經第三國轉運的大陸商品加徵40%懲罰性關稅，讓市場關注大陸工廠能否持續找到美國買家。一旦關稅超過35%，出口將承受巨大壓力。由於房地產低迷與結構性改革進展慢，北京官員可能將重點放在與美談判以解決貿易戰，同時拓展大陸在其他地區的商業布局。

展望未來，王青表示，9月出口增速或下探至零附近，因「轉出口」、「搶出口」效應減弱，高關稅繼續壓制對美出口，加之外需走弱，第4季出口增速預料轉負。

美國 川普 稀土

延伸閱讀

台積電設廠也沒用 美勞工部報告曝美國就業市場靠「這2行」在撐

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

當前大陸像二戰時的美國！美前官員評川普與陸競爭勝算 點名需聯手台灣

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

相關新聞

美中休戰紅利消退？陸出口放緩 僅年增4.4%

大陸海關總署昨公布，大陸八月出口總值以美元計年增百分之四點四，創六個月以來最低增速；進口年增百分之一點三，雙雙遜於預期。...

陸出口增速放緩 後市看淡…分析師：外需走弱、美關稅衝擊

大陸海關總署昨（8）日公布最新外貿數據顯示，以美元計，8月出口額年增4.4%，為近半年最低增速。分析人士指出，美國對多國...

富士康電池Q4投產 加速推進儲能生產基地建設

富士康新能源電池公司去年落地鄭州航空港，正在加速推進儲能生產基地建設，預計今年第4季實現首批生產線投產。該公司據報將於1...

11小時增1家 陸AI企業破5000家

新華社報導，正在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，過去5年來，中國人工智能（A...

反制貿易打壓 陸擬修法完善措施

對外貿易法修訂草案8日提請中共十四屆全國人大常委會初次審議。中新社指出，針對某些西方國家在貿易領域對中國打壓制裁等情形，...

去年陸海洋發展指數 比上年增長2.9%

8日在青島發布的《2025中國海洋發展指數報告》顯示，2024年中國海洋發展指數為129.7，比上年增長2.9%，海洋發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。