陸官員：中國AI企業已逾5千家 智慧型工廠逾4.1萬家

新華社報導，中國工業和信息化部官員今天在重慶說，中國人工智慧（AI）產業近年來進入高速發展期，目前全國AI企業數量已超過5000家，並已建成逾4.1萬家不同等級的智慧型工廠。

根據報導，「2025世界智能（智慧）產業博覽會」今天在重慶舉行，與會的中國工信部相關負責官員在致詞時作上述表示。而據官方資料，2024年3月中國的AI企業有4500餘家。

這名中國工信部官員還說，除上述成果外，目前中國已建成11個國家AI創新應用先導區、17個國家級智慧聯網汽車測試示範區。

官員提到，目前中國國內的國家級AI專精特新「小巨人企業」已超過400家；同時，中國國內也已建成3.5萬餘家「基礎級」、6300餘家「先進級」、230餘家「卓越級」智慧型工廠。

這名官員說，中國已成立總規模人民幣600億元（約新台幣2560億元）的「國家人工智能（人工智慧，AI）產業投資基金」，並編製「科技倫理服務管理辦法」，成立中國—金磚國家AI發展與合作中心，累計研製AI核心技術領域標準240餘項。

根據資料，前述的「國家人工智能產業投資基金」是在今年1月成立，具體投資金額為600.6億元，旨在圍繞AI全產業鏈開展投資布局。