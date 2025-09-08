陸：2025年底前 與東協簽署自貿區3.0版議定書

在多個東南亞國協國家領袖出席中國九三閱兵後，中國商務部副部長鄢東今天說，中方將與東協保持密切溝通，積極推進各自國內簽署批准程序，進而推動今年底前正式簽署「中國─東盟（東協）自貿區3.0版」升級議定書。

中國國務院新聞辦公室下午舉行記者會，鄢東宣稱，作為中國和東協「共同維護和深化自由貿易的標誌性成果，「中國─東盟自貿區3.0版」將打造「包容、現代、全面、互利」的自貿協定，「為區域和全球貿易注入更大的確定性」。

鄢東說，中方將圍繞9個雙方就自貿區3.0版達成共識的重點領域，與東協展開互利合作。例如，在數位經濟領域，大力推動數位基礎設施建設，推廣行動電子支付，加快跨境電商發展，推動數位商業模式創新；並積極利用AI、大數據等前沿技術推動產業轉型升級。

他表示，像是在綠色領域，中國與東協將在自貿區3.0版中推動綠色貿易發展，加強與東協國家在新能源汽車、清潔能源等領域合作；促進綠色標準對接與合作，推動綠色供應鏈互聯互通，共同探索「綠色商機」。