港交所將迎年內最大車企IPO 陸「出海王」奇瑞汽車通過聆訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
奇瑞汽車正式通過香港聯合交易所有限公司聆訊，將成為港交所年內最大車企IPO。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車生產線。（新華社）
港交所官網7日晚間發布消息稱，奇瑞汽車正式通過香港聯合交易所有限公司聆訊，奇瑞將成為港交所年內最大車企IPO。有消息稱，奇瑞汽車可能最早於本周起預路演，計劃集資約15億至20億美元。

按港交所上市流程，在聆訊之後，會舉行路演，接著會進行招股，在公布配售結果後正式掛牌，如果動作快速，一個月之內便能走完程序。

奇瑞汽車對於上市規劃提出四大方向：一是深化品牌向上，拓寬產品序列；二是加大技術研發投入；三是擁抱全球出行變革；四是鞏固全球化優勢，進一步拓展海外市場。

從聆訊後披露資料觀察，奇瑞是2024年全球排名前二十的乘用車公司中，唯一實現新能源汽車、燃油車、國內銷量、海外銷量四項指標年增幅均超25%的企業。其中新能源汽車銷量年激增265%，燃油車銷量年增長29%，大陸國內銷量年增長55%，海外銷量年增長55%，成為行業內少有的「全品類、全市場」均衡增長代表。

奇瑞汽車也是大陸車企的出海王，自2001年出口第一輛汽車以來，奇瑞汽車銷售網絡已覆蓋全球100多個國家和地區，累計全球銷量超1300萬輛，並自2003年起連續22年保持「中國自主品牌乘用車出口第一」。2024年，奇瑞在歐洲、南美、中東及北非地區的銷量位列中國自主品牌第一，在北美及亞洲（中國除外）地區位列第二，海外收入達1,009億元，佔總營收的37.4%。

值得注意的是，奇瑞汽車出口俄羅斯引發關注，其於2022年、2023年及2024年來自俄羅斯乘用車銷售的收入分別佔集團乘用車銷售收入的14.6%、26.8%、18.6%，今年首三個月就降至10.9%。

大陸證監會8月底已就奇瑞汽車發出境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書。奇瑞汽車擬發行最多約6.99億股境外上市普通股。聯席保薦人為中金、華泰和廣發，此前彭博報導，美資投行因為奇瑞汽車出口地區包括美國制裁的市場（俄羅斯），最終放棄參與。

證券日報報導，黃河科技學院客座教授張翔分析，奇瑞此次赴港上市標誌著這家深耕全球市場28年的車企，將借助資本市場力量進一步鞏固其行業地位，加速推進電動化、智能化與全球化戰略落地；北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪認為，奇瑞通過港交所聆訊，不僅為其打通國際資本市場融資渠道，更將助力其在全球乘用車行業競爭中搶佔先機。

