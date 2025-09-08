快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

陸Q2半導體設備銷售額全球市占第一 行業淨利潤年增有望超30%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
第2季中國大陸半導體設備銷售額達113.6億美元，年減2%，較上季增長11%，以約34.4%市佔穩居全球第一大半導體設備市場。（路透）
第2季中國大陸半導體設備銷售額達113.6億美元，年減2%，較上季增長11%，以約34.4%市佔穩居全球第一大半導體設備市場。（路透）

國際半導體協會（SEMI）最新發布《全球半導體設備市場報告》顯示，第2季中國大陸銷售額達113.6億美元，年減2%，較上季增長11%，以約34.4%市佔穩居全球第一大半導體設備市場。台灣排名第二，銷售額為87.7億美元，年增24%，季增125%。

報告指出，今年第2季全球半導體設備出貨金額達到330.7億美元，年增24%。在先進邏輯製程、HBM相關DRAM應用以及亞洲地區出貨量增加的推動，導致銷售額較上期增長3%。

SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示，2024年全球半導體設備市場銷售額1,170億美元創下紀錄，2025年上半年表現強勁，營收超過650億美元。晶片製造商持續投資產能，以支持推動AI浪潮的先進邏輯和存儲創新，以及加強區域供應鏈韌性的關鍵項目。

在半導體銷售額排名上，三至五名分別為韓國、北美、日本，銷售額分別為59億美元、28億美元、27億美元，分別較上季增加31%、15％與67%。歐洲地區則為7億美元，較上季下滑23%。

大陸半導體設備產業利營收、利潤持續增長，據證券時報引述數據寶統計，2021年至2024年，半導體設備公司營收年增速持續超過25%，淨利潤增速持續超過20%。報導指出，結合機構一致預測的營收及淨利潤中值，半導體設備公司2025年、2026年營收年增速有望持續超過25%，2025年有望超過30%，或超過中國大陸半導體設備市場規模的整體增速；半導體設備公司2025年、2026年淨利潤年增速有望持續超過30%。

大陸近期多家半導體設備商動向備受關注，其中，與華為有關的半導體設備上新凱來4日在CSEAC 2025上通過圖片與模型展示其設備產品，包括丹霞山、天門山、赤壁山等量檢測設備系列；武夷山、普陀山、阿里山、長白山等刻蝕、薄膜工藝裝備系列；以及峨眉山、三清山擴散裝備系列。界面新聞報導，新凱來產業鏈核心人士表示，公司明年量產速度將加快，特別是在先進製程設備領域，訂單量預計大幅增長。同時，新凱來最新一輪融資已接近尾聲，投前估值達人民幣650億元，上輪投後估值為人民幣500億元。

半導體 人民幣

延伸閱讀

三星拚了 傳擬擴大HBM產能、犧牲利潤搶市

SEMI：全球半導體設備市場看增10% 台灣可望倍增

長江存儲攻高頻寬記憶體

SEMI：矽晶圓可能吃緊 HBM滲透率25%是轉折點

相關新聞

陸Q2半導體設備銷售額全球市占第一 行業淨利潤年增有望超30%

國際半導體協會（SEMI）最新發布《全球半導體設備市場報告》顯示，第2季中國大陸銷售額達113.6億美元，年減2%，較上...

陸擬修《對外貿易法》 部分改革措施將上升為法律制度

在中美貿易競爭下，大陸持續面對國際經貿環境變化及對外貿易挑戰。據新華社報導，大陸官方擬修改《對外貿易法》，將跨境服務貿易...

港交所將迎年內最大車企IPO 陸「出海王」奇瑞汽車通過聆訊

港交所官網7日晚間發布消息稱，奇瑞汽車正式通過香港聯合交易所有限公司聆訊，奇瑞將成為港交所年內最大車企IPO。有消息稱，...

美國iRobot讓位！陸家用機器人橫掃全球 掃地機銷量同比增3成

對於多數家庭而言，第一台走進客廳的家用機器人往往是掃地機器人。其操作門檻低、能夠精準覆蓋日常清潔需求，近年在大陸持續熱賣。奧維雲網全渠道監測數據顯示，2024年中國掃地機器人零售量達603.6萬台，同比大增31.7%；銷量排名前五的品牌為科沃斯、石頭科技、追覓、雲鯨與小米。

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

大陸海關總署8日公告最新數據顯示，8月以美元計出口按年增4.4%，創下半年新低。對此，分析人士指，美國對對多國對等關稅落...

回應英國子公司避稅爭議 陸快時尚巨頭Shein：指控嚴重失實

英國《衞報》6日報導，大陸快時尚巨頭希音（Shein）將大部分收入轉移至其新加坡母公司，以減少公司在英國的稅收負擔。據科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。