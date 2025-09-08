陸Q2半導體設備銷售額全球市占第一 行業淨利潤年增有望超30%

國際半導體協會（SEMI）最新發布《全球半導體設備市場報告》顯示，第2季中國大陸銷售額達113.6億美元，年減2%，較上季增長11%，以約34.4%市佔穩居全球第一大半導體設備市場。台灣排名第二，銷售額為87.7億美元，年增24%，季增125%。

報告指出，今年第2季全球半導體設備出貨金額達到330.7億美元，年增24%。在先進邏輯製程、HBM相關DRAM應用以及亞洲地區出貨量增加的推動，導致銷售額較上期增長3%。

SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示，2024年全球半導體設備市場銷售額1,170億美元創下紀錄，2025年上半年表現強勁，營收超過650億美元。晶片製造商持續投資產能，以支持推動AI浪潮的先進邏輯和存儲創新，以及加強區域供應鏈韌性的關鍵項目。

在半導體銷售額排名上，三至五名分別為韓國、北美、日本，銷售額分別為59億美元、28億美元、27億美元，分別較上季增加31%、15％與67%。歐洲地區則為7億美元，較上季下滑23%。

大陸半導體設備產業利營收、利潤持續增長，據證券時報引述數據寶統計，2021年至2024年，半導體設備公司營收年增速持續超過25%，淨利潤增速持續超過20%。報導指出，結合機構一致預測的營收及淨利潤中值，半導體設備公司2025年、2026年營收年增速有望持續超過25%，2025年有望超過30%，或超過中國大陸半導體設備市場規模的整體增速；半導體設備公司2025年、2026年淨利潤年增速有望持續超過30%。

大陸近期多家半導體設備商動向備受關注，其中，與華為有關的半導體設備上新凱來4日在CSEAC 2025上通過圖片與模型展示其設備產品，包括丹霞山、天門山、赤壁山等量檢測設備系列；武夷山、普陀山、阿里山、長白山等刻蝕、薄膜工藝裝備系列；以及峨眉山、三清山擴散裝備系列。界面新聞報導，新凱來產業鏈核心人士表示，公司明年量產速度將加快，特別是在先進製程設備領域，訂單量預計大幅增長。同時，新凱來最新一輪融資已接近尾聲，投前估值達人民幣650億元，上輪投後估值為人民幣500億元。