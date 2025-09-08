美國iRobot讓位！陸家用機器人橫掃全球 掃地機銷量同比增3成

對於多數家庭而言，第一台走進客廳的家用機器人往往是掃地機器人。其操作門檻低、能夠精準覆蓋日常清潔需求，近年在大陸持續熱賣。奧維雲網全渠道監測數據顯示，2024年中國掃地機器人零售量達603.6萬台，同比大增31.7%；銷量排名前五的品牌為科沃斯、石頭科技、追覓、雲鯨與小米。

據陸媒《正解局》報導，放眼全球市場，國產品牌在家用機器人市場同樣佔優。國際數據公司（IDC）最新發布的《全球智能家居清潔機械人設備市場季度追蹤報告（2025年第二季度）》顯示，上半年全球掃地機器人累計出貨量達1,126.3萬台，同比增長16.5%。全球市佔率前五名中，中國品牌佔四席：石頭科技以20.7%居首，科沃斯13.9%、追覓12.3%、小米10.1%，僅iRobot以7.9%為非中國品牌。報導指，中國品牌合計已拿下57%的全球份額；若計入非頭部廠商，份額更高。

曾被視為行業「鼻祖」的美國品牌iRobot，2002年推出首款掃地機器人、2005年登陸納斯達克；Euromonitor數據顯示其2012年全球市佔一度超過80%。不過近年在中國企業的競爭下節節敗退，2022年經營一度陷入困難、尋求賣身亞馬遜未果；最新股價由高位197美元（約新台幣5910元）跌至3.14美元（約新台幣94.3元），市值不足1億美元（約新台幣30億元）。而與此同時，中國品牌憑藉產品性能與用戶體驗快速提升，持續擴大戰果。

此外，家用機器人的版圖亦在向更多細分場景延伸。報導指出，在歐美與澳洲等郊區住宅普遍具庭院草坪的市場，割草機器人崛起加速：2024年全球市場規模約22億美元（約新台幣660億元），預計到2029年有望增至39億美元（約新台幣1170億元），年複合增長率約11.5%。

中國割草機器人出口量在2024年同比增長45%，在歐洲市佔提升至32%；其中庫犸科技2024年在歐美市場品牌銷量達8萬台，預計今年將突破30萬台。科沃斯割草機器人2024年全年海外收入與銷量同比分別增長186.7%與271.7%。

泳池清潔同樣孕育新需求。資料顯示，全球私人泳池約有2,800萬個，美國家庭年均泳池維護成本約1432美元（約新台幣42960元），單次清潔費普遍逾100美元（約新台幣3000元），帶動泳池機器人走俏。深圳龍華的元鼎智能旗下無線智能泳池機器人品牌Aiper，在亞馬遜平台市場佔有率超過35%，並連續三年位居無線泳池機器人品類全球第一。

除掃地、割草、泳池外，大陸家用機器人還在擦窗、炒菜、看護等場景持續創新並開始「出海」。尤其這一波集中涌現並非偶然，背後是製造業基礎與完整產業鏈的支撐：以深圳為例，截至2024年底，當地機器人產業企業已超7萬家，產業鏈總產值突破2000億元（約新台幣8000億元），形成從核心零部件到整機製造的完整鏈條，在疊代效率、成本控制與多場景落地方面具備顯著優勢。

目前，中國家用電器機器人品牌正以「功能創新＋成本管控＋規模化落地」的組合拳，正在重塑全球家庭的智能化生活方式；未來，家用機器人的更多品類與應用場景仍將加速拓展。

