陸擬修《對外貿易法》 部分改革措施將上升為法律制度

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據新華社報導，大陸官方擬修改《對外貿易法》，將跨境服務貿易負面清單、數位貿易及綠色貿易等改革措施上升為「法律制度」，藉此制度化貿易改革，保障大陸的國家利益並提升對外貿易合規與安全。記者謝守真／攝影
在中美貿易競爭下，大陸持續面對國際經貿環境變化及對外貿易挑戰。據新華社報導，大陸官方擬修改《對外貿易法》，將跨境服務貿易負面清單、數位貿易及綠色貿易等改革措施上升為「法律制度」，藉此制度化貿易改革，保障大陸的國家利益並提升對外貿易合規與安全。

新華社指出，對外貿易法修訂草案8日提請大陸全國人大常委會會議審議。這個共11章80條的修訂草案將跨境服務貿易負面清單管理制度等改革措施上升為法律制度，確保改革措施落地見效。

報導稱，修訂草案在立法目的中對「維護國家主權、安全、發展利益」作出規定。同時增加對外貿易工作應堅持服務國家經濟社會發展的規定。在落實改革措施方面，修訂草案對國家主動對接國際高標準經貿規則、積極參與國際經貿規則制定等作出規定，並將跨境服務貿易負面清單管理制度、支持及促進對外貿易新業態新模式發展、支持及鼓勵發展數位貿易、加速建立綠色貿易體系等改革措施上升為法律制度。

另，為進一步優化對外貿易發展環境，修訂草案明確國家加強與對外貿易有關的智慧財產權保護，提升對外貿易經營者智慧財產權合規水準與風險應對能力；建立貿易調整援助制度，穩定產業鏈供應鏈等。同時，明確鼓勵專業服務機構改善服務網絡，為對外貿易業者提供高質量專業服務，並對建立健全對外貿易糾紛多元化解決機制等作出規定。

同時，修訂草案也完善部分反制措施。例如，對危害大陸主權、安全、發展利益等情形的境外個人、組織，規定可採取禁止或限制其進行與大陸有關的對外貿易等反制措施；規定任何個人、組織不得為規避反制措施的行為提供支持、協助、便利，對違反規定的，依法予以處理、處罰等。此外，修訂草案還完善相關法律責任，增加對違法行為的處罰力度，並增強制度剛性和約束力。

法律 經貿 新華社

