陸擬允俄企發人民幣債 又給予俄氣最高信用評級

中國擬允許俄羅斯主要能源企業在中國內境發行人民幣「熊貓債」之際，中國信用評級機構授予俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）最高信用評級，但同時指出，俄氣在2022年起被列入美國行業制裁名單，公司經營存在不確定性。

據中國評級機構中證鵬元的官網，中證鵬元授予俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱「俄氣」）國際刻度主體信用評級，等級為A-i; 授予中國國內刻度主體信用評級，等級為AAA，上述評級展望為「穩定」。

中證鵬元認為，俄氣的評級反映了其基於俄羅斯聯邦法律保護的戰略重要性，但該公司自2022年起被列入美國行業制裁名單，制裁與地緣政治動蕩已對該公司經營造成不利影響。隨著地緣政治環境持續演變，公司經營不確定性依然存在。

英國金融時報今天報導，中國正準備向俄羅斯主要能源公司重新開放國內債券市場，支持俄羅斯公司發行人民幣「熊貓債」，這可能將是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄企首次在中國融資，也反映中俄之間日益深化的外交和經濟關係。

報導表示，2022年俄羅斯的公司開始在國內市場發行人民幣計價債券，發行的公司包括俄氣等。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週訪問中國期間，俄媒報導，中國中石油公司與俄氣2日簽署興建「西伯利亞力量2號」及「東方聯盟」天然氣管線的備忘錄，且具法律約束力。