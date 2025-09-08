「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

大陸海關總署8日公告最新數據顯示，8月以美元計出口按年增4.4%，創下半年新低。對此，分析人士指，美國對對多國對等關稅落地後，大陸轉口貿易料受到影響，大陸對美「搶出口」、「轉出口」效應也似在減弱，正對大陸出口形成壓力，估下半年外需走弱、高關稅環境，或使大陸出口增速進一步放緩。

香港《經濟日報》引述凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，8月出口放緩主要受基數效應影響，且中美貿易休戰的暫時提振減弱，美國對經他國轉運商品加徵關稅，短期出口承壓。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，去年高基數及颱風影響了8月出口，但半導體及高技術出口仍保持高景氣，9月出口可望反彈。保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則指，搶出口雖減弱，但大陸出口仍韌性十足，主要因出口商努力拓展其他國家市場，美國市場在2024年僅占大陸出口約15%。

界面新聞指，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，出口回落除基數影響外，還受美國與越南、歐盟、日本等經濟體關稅上調影響，全球貿易增速放緩有關。南韓8月出口年增1.3%、進口轉負，顯示「搶出口」、「轉出口」現象退潮。雖然中美在斯德哥爾摩經貿會談延長關稅緩衝期90天，但約41.3%的高關稅仍壓制對美出口，加之川普政府全球關稅上調，外需整體放緩。

路透引述分析補充，美國總統川普7月威脅對經第三國轉運的大陸商品加徵40%懲罰性關稅，讓市場關注大陸工廠能否持續找到美國買家。一旦關稅超過35%，出口將承受巨大壓力。由於房地產低迷與結構性改革進展慢，北京官員可能將重點放在與美談判以解決貿易戰，同時拓展大陸在其他地區的商業布局。

展望未來，王青表示，9月出口增速或下探至0附近，因「轉出口」、「搶出口」效應減弱，高關稅繼續壓制對美出口，加之外需走弱，四季度出口增速料轉負。

中誠信國際稱，雖中美延長關稅緩衝期，但最終協定未定，且加上巴西、秘魯等非美國貿易摩擦升溫，下半年外需壓力料集中顯現；國信證券指，出口將進入政策與需求博弈期，中美及中歐摩擦增加不確定性，但與東協合作在RCEP推動下仍具支撐。

進口方面，王青表示，伴隨出口成長持續下行，外部環境波動對進口的影響還會顯現，9月進口成長或進入負增長狀態。貿易摩擦之外，未來影響進口的另個主要因素，是大陸國內大力提振內需的政策效果。第4季初大陸穩增長政策，將對進口增長提供一定支撐作用。