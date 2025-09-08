快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

回應英國子公司避稅爭議 陸快時尚巨頭Shein：指控嚴重失實

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸快時尚服飾銷售平台希音（Shein）近日遭傳將大部分收入轉移至其新加坡母公司，以減少公司在英國的稅收負擔。科創板日報指，希音對此回應稱，相關指控嚴重失實。路透
大陸快時尚服飾銷售平台希音（Shein）近日遭傳將大部分收入轉移至其新加坡母公司，以減少公司在英國的稅收負擔。科創板日報指，希音對此回應稱，相關指控嚴重失實。路透

英國《衞報》6日報導，大陸快時尚巨頭希音（Shein）將大部分收入轉移至其新加坡母公司，以減少公司在英國的稅收負擔。據科創板日報，希音對此回應「相關指控嚴重失實」。

據財聯社，針對近日有關希音在英國涉嫌避稅消息，希音7日回應，公司在全球營運地遵守市場相關法律法規、依法納稅，公司內部及外部獨立審計機構定期執行審計監督和確保合規，這些指控嚴重不實。

希音續稱，「我們也留意到（大陸）國內部分MCN機構、自媒體等帳號頻繁搬運、發布大量訊息造謠和抹黑企業，對品牌出海有相當多詆毀，公司會啟動相關法律程序。」

先前《衞報》指出，稅務倡議組織英國公平稅收基金會（Fair Tax Foundation）行政總裁莫尼漢（Paul Monaghan）表示，約84%的銷售額（約17.2億英鎊）被作為「採購成本」轉移至新加坡母公司Roadget Business Pte Ltd，英國實際留存利潤有限，因此繳納稅款相對偏低。

莫尼漢並說，這類做法類似亞馬遜、蘋果及微軟在10多年前的盈餘轉移策略。他稱，「人們應質疑Shein Distribution UK Ltd從英國銷售中產生的經濟價值，有多少在英國計入利潤並繳納公司稅，又有多少記入新加坡。」

報導還提到，據英國公司註冊局提交的帳目，顯示希音與新加坡母公司存在大量關聯交易，「將大部分收入作為『採購成本』轉回新加坡，英國僅剩少量盈餘可課稅」。新加坡公司所得稅法定稅率（17%）低於英國的25%，且新加坡提供特殊稅收優惠，部分利潤實際稅率可低至5%。據公平稅收基金會資料，Roadget Business Pte Ltd在2021至2023年的3年間，平均公司稅稅率為9.4%，低於新加坡官方法定稅率。

此外，外界對希音英國低公司稅率的關注，也涉及其使用「低價免稅規則」（De Minimis Rule），允許價值135英鎊或以下的海外商品寄送至英國消費者而無需關稅。莫尼漢估，若不使用該規則，希音進口到英國的商品關稅可能達2億英鎊。

據悉，由於擔憂大陸零售商及製造商或傾銷商品至英國，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）正檢討此規則。今年5月，美國已取消大陸商品的低價免稅政策，本月稍晚也將取消所有國家商品的免稅政策。歐盟則於今年2月宣布逐步取消低價包裹關稅豁免。

根據英國稅務及海關總署（HM Revenue and Customs）資料，去年大陸出口至英國的低價包裹總值30億英鎊，占全球寄往英國低價包裹總量的51%，較2023至2024年的35%有所增加。

延伸閱讀

英新任商貿大臣訪美、中 聚焦科技與經濟發展

拔河／稱霸世界室外錦標賽！中華隊勇奪5金2銀

科學人／比愛因斯坦早逾百年！提出黑洞概念的第一人是他

英籍資深媒體人Ed Moon控訴新聞遭政治干預 TaiwanPlus回應了

相關新聞

回應英國子公司避稅爭議 陸快時尚巨頭Shein：指控嚴重失實

英國《衞報》6日報導，大陸快時尚巨頭希音（Shein）將大部分收入轉移至其新加坡母公司，以減少公司在英國的稅收負擔。據科...

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,02...

國際地緣政局變化 高盛：人民幣國際化 未來幾年有望加快

國際投資大行高盛近日發表報告表示，儘管中國大陸自15年前開始推動人民幣國際化以來進展緩慢，但中國大陸的製造業大國實力和國...

大陸8月對台進出口下滑 較上月分別減2.0％、8.7%

大陸海關總署8日公布最新進出口數據顯示，在兩岸貿易方面，按美元計，今年前8個月，兩岸進出口貿易2,019.11億美元，年...

中俄金融合作再推進？ 英媒曝：陸允俄企重啟熊貓債 再開融資管道

英國《金融時報》報導，中國大陸正逐步恢復對俄羅斯主要能源企業開放人民幣債券市場，允許其發行「熊貓債券」籌集資金，以凸顯中...

存儲新一輪漲價在即 A股哪家存儲模組廠商經營能力更勝一籌？

2025年以來，全球存儲市場呈現出明顯的前低後高走勢。一季度初期，受智能手機、PC等主要下遊終端延續2024年下半年庫存去化趨勢影響，存儲需求疲軟，NAND Flash 與 DRAM 產品價格在一季度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。