國際地緣政局變化 高盛：人民幣國際化 未來幾年有望加快

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
國際投資大行高盛近日發表報告表示，儘管自15年前起，中國大陸推動人民幣國際化進展緩慢，但大陸的製造業大國實力、國際地緣政治格局的變化，可能助推該目標。法新社
國際投資大行高盛近日發表報告表示，儘管中國大陸自15年前開始推動人民幣國際化以來進展緩慢，但中國大陸的製造業大國實力和國際地緣政治格局的變化，可能助推該目標。

彭博引述高盛報告指出，如果中國大陸能夠繼續發展經濟，避免金融危機，推動人民幣在貿易結算與融資中的使用，並擴容外國投資者可便捷獲取的人民幣計價資產，人民幣在全球舞台上有望發揮更大作用。

同時，該行還提到，如果大陸能夠在經濟增長的同時建立市場信心，人民幣在全球官方儲備中的占比，可能會顯著高於目前的2%。

此外報告表示，美元在未來許多年仍將是主要儲備貨幣，但這並不代表美元在國際貿易和金融中的占有率將保持不變；新興市場國家多元化的需求，或將為未來幾年人民幣國際化的加速打開大門。

高盛認為，隨著與美國、歐盟的貿易緊張局勢加劇，中國大陸主要在加強與新興市場經濟體的貿易聯繫。例如，在泰國進口和進口收款貨幣構成中，人民幣似乎已經取代日圓的地位。

高盛並稱，人民幣國際化將呈現一些獨特之處，包括北京當局可能希望專注於做大離岸市場，同時保持在岸市場相對穩定。鑑於資本管制，推動人民幣國際化的舉措可能更多體現在外國直接投資（FDI）領域。

