大陸8月對台進出口下滑 較上月分別減2.0％、8.7%

大陸海關總署8日公布最新進出口數據顯示，在兩岸貿易方面，按美元計，今年前8個月，兩岸進出口貿易2,019.11億美元，年增8.9%，其中大陸對台進口1,470.94億美元、出口548.17億美元，分別年增8.1％、11.1％，大陸對台貿易逆差達922億美元。

大陸海關總署8日最新進出口數據顯示，以美元計價，8月進出口總值5,412.9億美元，按年升3.1%；其中出口3,218.1億美元，升4.4%，遜於市場預期的升5.5%，亦低於7月的升7.2%；進口2,194.8億美元，升1.3%，低過市場預期的升3.4%，亦低於7月的升4.1%。8月貿易順差1,023.3億美元。而今年1至8月份以美元計價出口按年增長5.9%，進口按年下降2.2%，貿易順差7,853.4億美元。

然而，在兩岸貨貿方面，單從8月數據來看，大陸自台灣進口190.01億美元，較前月減少2.0%（3.89億美元），出口台灣75.15億美元，較前月減少8.7%（7.14億美元）。

儘管大陸方面未單獨列出自台灣進口成長主要來自哪些產品，但大陸海關總署數據指出，前8個月，按人民幣計，大陸出口機電產品10.6兆元，增長9.2%，占出口總值的60.2%。其中，自動數據處理設備及其零件9,465.9億元，增長0.6%；積體電路9,051.8億元，增長23.3%；汽車6,052.3億元，增長11.9%。

同期，出口勞密產品2.75兆元，下降1.5%，占出口總值的15.6%。其中，服飾及衣著附件7,380億元，下降0.7%；紡織品6,787.5億元，增長2.6%；塑膠製品5,004億元，增長0.6%。出口農產品4725.5億元，增長2%。