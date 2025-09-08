英媒：中國擬允許俄企發行人民幣債券 俄侵烏後首次

英國金融時報今天報導，中國正準備向俄羅斯主要能源公司重新開放國內債券市場，支持俄羅斯公司發行人民幣「熊貓債」，這可能將是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄企首次在中國融資，也反映中俄之間日益深化的外交和經濟關係。

報導引述2位知情人士表示，中國金融監管機構高層8月底於廣州舉行的會議上，告知俄羅斯能源公司高管，指將支持俄羅斯公司發行人民幣「熊貓債」的計畫。

這可能將是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯企業首次在中國融資，也是自2017年俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）發行「熊貓債」籌集總額人民幣15億元（約新台幣64億元）後，再次有俄企在中國境內發行債券。

報導表示，自2022年以來，美國和歐洲對俄羅斯的制裁切斷了俄國進入全球金融市場的渠道，而中國的銀行也因擔心受到二次制裁而避開涉及俄羅斯公司的公開融資交易。

有律師警告，俄企要成功發行債券，需要解決中國的銀行對制裁的擔憂，而中國的銀行是「熊貓債」的主要買家和經紀商。

北京金誠同達律師事務所合夥人Allen Wong表示，發行債券的經紀商可能面臨美國二級制裁的風險，銀行也難以隱瞞在公開市場的參與。

報導表示，今年7月，40多位俄羅斯商界人士和中國金融專家在俄羅斯駐北京大使館會面，探討如何提高俄羅斯企業的信譽，以便在中國融資。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週訪問中國並出席中共閱兵。據新華社報導，2日蒲亭與中國國家主席習近平舉行會談時表示，在他與習近平引領下，俄中關係體現了高度的戰略性，達到歷史最高水準。

據俄媒報導，2日，俄羅斯與中國就長期討論的「西伯利亞力量2號」輸油管建設達成協議。該項目由俄羅斯國有企業俄羅斯天然氣公司（Gazprom）牽頭。