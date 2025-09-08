快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

聽新聞
0:00 / 0:00

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,023.3億美元。這顯示大陸8月出口及進口升幅均收窄，表現齊遜市場預期。圖為山東日照港。新華社
中國大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,023.3億美元。這顯示大陸8月出口及進口升幅均收窄，表現齊遜市場預期。圖為山東日照港。新華社

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,023.3億美元。這顯示大陸8月出口及進口升幅均收窄，表現齊遜市場預期。

據大陸海關總署數據，以美元計價，8月進出口總值5,412.9億美元，按年升3.1%；其中出口3,218.1億美元，升4.4%，遜於市場預期的升5.5%，亦低於7月的升7.2%；進口2,194.8億美元，升1.3%，低過市場預期的升3.4%，亦低於7月的升4.1%。8月貿易順差1,023.3億美元。而今年1至8月份以美元計價出口按年增長5.9%，進口按年下降2.2%，貿易順差7,853.4億美元。

海關總署統計分析司司長呂大良稱，今年前8個月，中國進出口累計增速較上半年加快0.6個百分點，其中8月當月出口、進口均增長，已連續3個月實現雙增長。面對嚴峻複雜的外部環境，中國外貿韌性持續彰顯、活力不斷釋放。

從貿易夥伴來看，前8個月，按人民幣計，東協為中國大陸第1大交易夥伴，與東協貿易總值為4.93兆元，年增9.7%，占外貿總值的16.7%。歐盟為第2大交易夥伴，與歐盟貿易總值為3.88兆元，年增4.3%，占外貿總值的13.1%。美國則為第3大交易夥伴，與美國貿易總值為2.73兆元，年減13.5%，占外貿總值的9.2%。對美國出口跌14.6%；進口亦跌10.1%。同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口15.3兆元，年增5.4%。

從企業類別觀察，前8個月，按人民幣計，民營企業進出口16.89兆元，增長7.4%，占外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.1個百分點；外商投資企業進出口8.59兆元，增長2.3%，占外貿總值的29.1%；國營企業進出口4.02兆元，下降8.1%，占外貿總值的13.6%。

在出口品項上，前8個月，按人民幣計，大陸出口機電產品10.6兆元，增長9.2%，占出口總值的60.2%。其中，自動數據處理設備及其零件9,465.9億元，增長0.6%；積體電路9,051.8億元，增長23.3%；汽車6,052.3億元，增長11.9%。同期，出口勞密產品2.75兆元，下降1.5%，占出口總值的15.6%。其中，服飾及衣著附件7,380億元，下降0.7%；紡織品6,787.5億元，增長2.6%；塑膠製品5,004億元，增長0.6%。出口農產品4725.5億元，增長2%。

此前，路透引述分析師指，預計西方貿易壓力不會減輕，受持續高額關稅、川普總統再次打擊大陸貨物改道以及與歐盟關係惡化的影響，預計下半年出口成長將大幅放緩。

延伸閱讀

東陽：8月訂單逐漸回溫 前8月營收創同期新高

銅價上漲預埋伏筆 大陸金九銀十消費旺季與再生材料政策滲透產業鏈

南韓試行陸團免簽 可停留15日

歐鋼鐵業籲課美國式關稅 製造商高喊「我們需要保護」

相關新聞

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,02...

大陸8月對台進出口下滑 較上月分別減2.0％、8.7%

大陸海關總署8日公布最新進出口數據顯示，在兩岸貿易方面，按美元計，今年前8個月，兩岸進出口貿易2,019.11億美元，年...

中俄金融合作再推進？ 英媒曝：陸允俄企重啟熊貓債 再開融資管道

英國《金融時報》報導，中國大陸正逐步恢復對俄羅斯主要能源企業開放人民幣債券市場，允許其發行「熊貓債券」籌集資金，以凸顯中...

存儲新一輪漲價在即 A股哪家存儲模組廠商經營能力更勝一籌？

2025年以來，全球存儲市場呈現出明顯的前低後高走勢。一季度初期，受智能手機、PC等主要下遊終端延續2024年下半年庫存去化趨勢影響，存儲需求疲軟，NAND Flash 與 DRAM 產品價格在一季度

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

陸OLED面板全球市占攀升 京東方、維信諾、華星光電等合計攻下38%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，隨大陸有機發光二極體（OLED）供應鏈成熟和成本優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。