雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,023.3億美元。這顯示大陸8月出口及進口升幅均收窄，表現齊遜市場預期。

據大陸海關總署數據，以美元計價，8月進出口總值5,412.9億美元，按年升3.1%；其中出口3,218.1億美元，升4.4%，遜於市場預期的升5.5%，亦低於7月的升7.2%；進口2,194.8億美元，升1.3%，低過市場預期的升3.4%，亦低於7月的升4.1%。8月貿易順差1,023.3億美元。而今年1至8月份以美元計價出口按年增長5.9%，進口按年下降2.2%，貿易順差7,853.4億美元。

海關總署統計分析司司長呂大良稱，今年前8個月，中國進出口累計增速較上半年加快0.6個百分點，其中8月當月出口、進口均增長，已連續3個月實現雙增長。面對嚴峻複雜的外部環境，中國外貿韌性持續彰顯、活力不斷釋放。

從貿易夥伴來看，前8個月，按人民幣計，東協為中國大陸第1大交易夥伴，與東協貿易總值為4.93兆元，年增9.7%，占外貿總值的16.7%。歐盟為第2大交易夥伴，與歐盟貿易總值為3.88兆元，年增4.3%，占外貿總值的13.1%。美國則為第3大交易夥伴，與美國貿易總值為2.73兆元，年減13.5%，占外貿總值的9.2%。對美國出口跌14.6%；進口亦跌10.1%。同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口15.3兆元，年增5.4%。

從企業類別觀察，前8個月，按人民幣計，民營企業進出口16.89兆元，增長7.4%，占外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.1個百分點；外商投資企業進出口8.59兆元，增長2.3%，占外貿總值的29.1%；國營企業進出口4.02兆元，下降8.1%，占外貿總值的13.6%。

在出口品項上，前8個月，按人民幣計，大陸出口機電產品10.6兆元，增長9.2%，占出口總值的60.2%。其中，自動數據處理設備及其零件9,465.9億元，增長0.6%；積體電路9,051.8億元，增長23.3%；汽車6,052.3億元，增長11.9%。同期，出口勞密產品2.75兆元，下降1.5%，占出口總值的15.6%。其中，服飾及衣著附件7,380億元，下降0.7%；紡織品6,787.5億元，增長2.6%；塑膠製品5,004億元，增長0.6%。出口農產品4725.5億元，增長2%。

此前，路透引述分析師指，預計西方貿易壓力不會減輕，受持續高額關稅、川普總統再次打擊大陸貨物改道以及與歐盟關係惡化的影響，預計下半年出口成長將大幅放緩。