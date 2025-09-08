沒信心、繳不起 學者：社保須考慮降低基數

中國社保近年斷繳人數增加，一部分是對制度信心不足，還有一部分是負擔不起。學者認為，在經濟環境不太好的情況下，可考慮凍結或降低社保繳費基數，減輕低收族群的負擔。

近年越來越多中國民眾選擇斷繳或不繳社保。陸媒財新報導指出，據中國社會保障學會調查，養老保險繳費人數占參保人員的比例從2011年的85.2%下降到2022年的80.8%。

一名上海經濟學者表示，現在很多人選擇從事不用繳社保的自由職業，無論他們是主動選擇，或因找不到工作被迫從事，「現在不繳社保的比例明顯的在上升」。

歸結學者觀察，社保斷繳背後因素一部分是對社保信心不足，還有一部分是無法在維持基本生活之下繳納全額社保。

前述上海經濟學者指出，社保體系複雜、領取時間跨度長，及養老金資金出現缺口等問題，都影響中國民眾對社保的信心。

中國社保制度複雜，每個省市的繳納與領取制度也存在些微差異。如北京居住多年的民眾表示，在北京繳交的醫保費與老家農村該繳的金額，差距之大，讓他選擇在老家交醫保。如果就醫時想減少花費，就得回老家看病，在北京能報銷的比例不高。

其次，對年輕人而言，要等到領取社保，可能還要等30至40年，上海經濟學者表示，尤其現在經濟下行，民眾對形勢較為悲觀，很多年輕人會懷疑「誰知道30年以後我能不能拿到錢？」

再者，中國養老金已存在資金缺口，該學者表示，目前缺口還可用財政補貼，但隨著中國邁入高齡化，未來勞動人口會逐漸減少，退休人口越來越多，「就是交錢的人少，用錢的人多，這個缺口一定會變得越來越大」。

曾在湖南某縣城國企工作的余先生指出，公家機關的社保待遇不錯，但在私人企業工作，即使交了社保感覺也很難保障退休後的生活。

還有另一群人是無法在維持基本生活之下繳納全額社保。在中國社群平台上，有不少網友反映，能理解繳交社保對未來生活有保障，但認為須在現狀也能維持的情況下繳納。

另一名上海經濟與法律學者表示，很多低收入人群若按規定繳納社保，可能連飯都吃不到。他估計，目前中國還有20%的勞動者收入在最低工資以下，儘管中國最低工資很少超過人民幣3000元，「最低工資那個錢，其實繳社保就差不多了。很多人就說他怎麼活呀，這就是問題」。

2025年多省市調整最低工資後，北京為每月人民幣2540元、上海2740元。

上海經濟學者也指出，尤其是社會上的中低階層，受到該政策的影響會更大，如打工族、清潔人員、快遞員等，他們一個月收入可能約4、5000元，「如果要強行繳納五險一金，對他們和僱傭他們的企業來說都是最大的壓力」。

該學者坦言，決定社保繳費基數的社會平均工資已經算高，若想解決目前低薪族群的社保困境，「我覺得應該凍結，就是不能再往上調了」。若現在的社會平均工資再不停上調，將會有更多人「索性不保」。

長期從事中國社會制度研究的香港教育大學教授溫卓毅也指出，經濟環境不太好的情況下，還是要顧及個人生計問題，可考慮降低繳費基數或比例，或降低待遇水準，抑或是透過公共財政等充實社保基金。

他表示，在社保制度外，也可以做好社會照顧服務，利用家庭社區、社會組織動員社會力量參與社會照顧，可能可以減少對社保的依賴，緩解財務可持續性的挑戰。還可以考慮參考香港社會政策，提供實體社會服務，例如養老與兒童照顧，代替現金補貼。

溫卓毅還說，養老金改革容易引起社會矛盾與衝突，需謹慎處理，也要注意民意轉向，並且增強民眾對社保的信心。此外，社保基金的管理技巧方面，可以研究如何提升投資效率，以確保繳費能持續增長。