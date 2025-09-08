中國社保制度問題待解 降低加保意願

中國社保制度長期存在許多問題，包括決定社保繳費基數的社會平均工資被視為政策工具、養老金替代率不足等問題。學者指出，繳費跟待遇水準仍存差異，可能降低繳費意願及影響體制的可持續性。

中國最高法院日前發布解釋令，規定從9月1日起「雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效」，社保制度再次引起討論，從繳費、社保基金的收支、跨地區轉移接續、繳費負擔重，乃至養老金發放等問題，都影響勞工對社保的信心及參保意願。

從繳費方面來看，社保設有「繳費基數」，繳費基數是基於個人在上一年度月平均薪資決定，薪資愈高，繳費基數就會愈高；但為避免收入在天秤兩端的人員繳納過高或過低的社保，繳費基數存在上下限，低於「全口徑城鎮單位就業人員平均薪資」（社會平均工資）的60%，以60%計算繳費；高於300%，則以300%計算繳費。

然而社會平均工資的制定過程不夠透明。一名上海經濟學者認為，社會平均工資不是統計數字，而是政策工具。

社平工資雖然是依照各省就業人員平均工資加權計算得來，但學者表示，社會平均工資是由各省市人社局公布，並非統計局，每個省市的社會平均工資都不同，也不太受監督，因此成為地方政府愛用且可以靈活掌控的工具。

除了繳費基數高，養老保險也面臨「斷繳」問題。陸媒財新報導指出，據中國社會保障學會調查，每年中斷養老保險繳費的人數從2011年的2956萬增長到2022年的6325萬人。

在支出方面，因社保採「現收現付」制，亦即上繳的費用當期統籌、當期支出，引起年輕人供養老年人的代際矛盾；也有民間聲音表示，在意養老金的發放是否公平。

前引上海經濟學者認為，近年甚至出現北京、上海退休人員的養老金，比上班族薪水還高的「倒掛」現象，「尤其近幾年很多退休的人工資是一萬多塊，甚至退休後的工資比上班的工資還要高」。

學者指出，養老金的多寡與社會平均工資有關，然而涉及退休幹部的利益，因此難以調降，近年政策不斷調高社會平均工資，多收社保，「在實際的分配過程中傾向已退休的老人。所有的負擔都轉嫁到正在上班、打工的年輕人這裡」。

然而目前中國也存在養老金替代率不足的問題，養老金替代率關係到退休後能否維持生活水準，若當前薪資為1萬元，退休後可領7000元，替代率為70%。目前國際公認的養老金替代率警戒線為50%，但以全國範圍而言，中國目前養老金替代率僅為40%。

他表示，短期來看，數據不會再提高，甚至可能會低至30%左右。

從事醫療器材產業工作6年的民眾表示，若退休後在上海生活，沒房的情況下養老金可能無法維持生活，但若退休後回到老家縣城生活，養老金完全足夠。

長期從事中國社會制度研究的香港教育大學教授溫卓毅認為，繳費跟待遇水準仍存差異，就會出現對制度信心的不同想法，（社保）對低收入的農民工或靈活就業人員來說是蠻大負擔，可能降低繳費意願及影響體制的可持續性，繳費水準應可以考慮調整。