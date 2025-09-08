快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

中國社保制度問題待解 降低加保意願

中央社／ 北京、上海8日電

中國社保制度長期存在許多問題，包括決定社保繳費基數的社會平均工資被視為政策工具、養老金替代率不足等問題。學者指出，繳費跟待遇水準仍存差異，可能降低繳費意願及影響體制的可持續性。

中國最高法院日前發布解釋令，規定從9月1日起「雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效」，社保制度再次引起討論，從繳費、社保基金的收支、跨地區轉移接續、繳費負擔重，乃至養老金發放等問題，都影響勞工對社保的信心及參保意願。

從繳費方面來看，社保設有「繳費基數」，繳費基數是基於個人在上一年度月平均薪資決定，薪資愈高，繳費基數就會愈高；但為避免收入在天秤兩端的人員繳納過高或過低的社保，繳費基數存在上下限，低於「全口徑城鎮單位就業人員平均薪資」（社會平均工資）的60%，以60%計算繳費；高於300%，則以300%計算繳費。

然而社會平均工資的制定過程不夠透明。一名上海經濟學者認為，社會平均工資不是統計數字，而是政策工具。

社平工資雖然是依照各省就業人員平均工資加權計算得來，但學者表示，社會平均工資是由各省市人社局公布，並非統計局，每個省市的社會平均工資都不同，也不太受監督，因此成為地方政府愛用且可以靈活掌控的工具。

除了繳費基數高，養老保險也面臨「斷繳」問題。陸媒財新報導指出，據中國社會保障學會調查，每年中斷養老保險繳費的人數從2011年的2956萬增長到2022年的6325萬人。

在支出方面，因社保採「現收現付」制，亦即上繳的費用當期統籌、當期支出，引起年輕人供養老年人的代際矛盾；也有民間聲音表示，在意養老金的發放是否公平。

前引上海經濟學者認為，近年甚至出現北京、上海退休人員的養老金，比上班族薪水還高的「倒掛」現象，「尤其近幾年很多退休的人工資是一萬多塊，甚至退休後的工資比上班的工資還要高」。

學者指出，養老金的多寡與社會平均工資有關，然而涉及退休幹部的利益，因此難以調降，近年政策不斷調高社會平均工資，多收社保，「在實際的分配過程中傾向已退休的老人。所有的負擔都轉嫁到正在上班、打工的年輕人這裡」。

然而目前中國也存在養老金替代率不足的問題，養老金替代率關係到退休後能否維持生活水準，若當前薪資為1萬元，退休後可領7000元，替代率為70%。目前國際公認的養老金替代率警戒線為50%，但以全國範圍而言，中國目前養老金替代率僅為40%。

他表示，短期來看，數據不會再提高，甚至可能會低至30%左右。

從事醫療器材產業工作6年的民眾表示，若退休後在上海生活，沒房的情況下養老金可能無法維持生活，但若退休後回到老家縣城生活，養老金完全足夠。

長期從事中國社會制度研究的香港教育大學教授溫卓毅認為，繳費跟待遇水準仍存差異，就會出現對制度信心的不同想法，（社保）對低收入的農民工或靈活就業人員來說是蠻大負擔，可能降低繳費意願及影響體制的可持續性，繳費水準應可以考慮調整。

延伸閱讀

麥當勞火力全開！掀餐飲業小費爭戰 退出協會嗆聲不公

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

最低工資審議會9月召開 勞團籲勿以關稅推託調整

最低工資不再沿用公式？全總要求龔明鑫收回不當言論並道歉

相關新聞

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,02...

大陸8月對台進出口下滑 較上月分別減2.0％、8.7%

大陸海關總署8日公布最新進出口數據顯示，在兩岸貿易方面，按美元計，今年前8個月，兩岸進出口貿易2,019.11億美元，年...

中俄金融合作再推進？ 英媒曝：陸允俄企重啟熊貓債 再開融資管道

英國《金融時報》報導，中國大陸正逐步恢復對俄羅斯主要能源企業開放人民幣債券市場，允許其發行「熊貓債券」籌集資金，以凸顯中...

存儲新一輪漲價在即 A股哪家存儲模組廠商經營能力更勝一籌？

2025年以來，全球存儲市場呈現出明顯的前低後高走勢。一季度初期，受智能手機、PC等主要下遊終端延續2024年下半年庫存去化趨勢影響，存儲需求疲軟，NAND Flash 與 DRAM 產品價格在一季度

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

陸OLED面板全球市占攀升 京東方、維信諾、華星光電等合計攻下38%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，隨大陸有機發光二極體（OLED）供應鏈成熟和成本優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。