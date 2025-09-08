快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

中國強制社保上路 小企業與勞工將受衝擊

中央社／ 北京、上海8日電

中國自本月1日起實施強制社保，過往企業與員工不繳、少繳等約定無效。學者表示，這將使僱傭成本大幅提升，中小企業、低薪勞工將首當其衝，各界關注焦點在於執行力度與法院承擔訴訟量的能力。

今年8月1日中國最高人民法院發布「關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）」（下稱「解釋二」），提到雇主和員工之間不繳納社會保險（社保）費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。解釋於9月1日起實施，顯現對社保強制繳納的重申。

雖然過去中國的「勞動法」就已經規定，「用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費」。但一名上海經濟學者表示，過去許多企業執行社保的程度不一，「有些企業不繳，還有一些企業少繳」，按最低標準繳納社保的情況常見，若強制繳交全額社保，企業用人成本將大幅提升。

社會保險由「五險」構成，為基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。前三項由勞資雙方按比例共同分擔，後兩項由雇主繳納。中國財經媒體人徐瑾指出，若繳納全部社保，估計企業繳交的比例約占稅前薪資的30%至40%，個人則占10.5%至22.5%。曾在上海工作6年的台灣人張先生，在2023年底時，稅前薪資為人民幣2萬3000元（約台幣9萬8800元），一個月需交3000多元的社保，占薪資的13%。

他表示，前3年在上海工作時沒交社保，後來發現沒交社保所得較高，年底需補稅，才開始交社保。「雖然很不情願，但（社保）這就是法律對人民的保障，無可奈何」。

繳交社保對低薪族群而言更是沉重負擔。社保設有「繳費基數」，不同省市基數不同，以上海2024年數據為例，其基數下限為7384元，即使月領5000元，也需按該基數繳納社保。

記者在「解釋二」生效前，走訪一間上海餐館，該店員工表示，「這種（工作）一般都沒有社保」。然而，月領5500元，每天工作10小時，每週只休一天的工作，讓他沒有餘力考慮社保，「等他們招到人我就走」。

在北京也是類似情況，記者走訪多間張貼徵人廣告的北京餐館。一名老闆表示，薪資是5000元，餐館不幫忙交社保，得自己交；若是要餐館交社保將降薪2000多元。

企業繳交社保的比例比員工高，「解釋二」的發布對企業也造成衝擊。有企業選擇招募退休人員，以規避繳納社保中占比最高的養老保險。

漢邦管理顧問公司總經理李仁祥表示，目前較為可行的做法是企業透過勞務派遣公司派遣員工，以規避繳納社保。但派遣員工數量不能超過總員工數的10%，90%的僱傭成本無法解決，效果有限。此外，也可將公司遷至社保基數較低的省市，如江蘇2024年基數是4879元，就比上海低了2505元。

張先生表示，曾聽聞有些公司低報薪資，部分薪資以獎金名義支付，或選擇將社保掛靠在社保基數較低的省份分公司，減少社保支出。

李仁祥預估，未來為了節省人力成本，企業可能會考慮減少正式職缺，走向自動化或外包模式。

另一名上海經濟與法律學者也表示，目前中國就業壓力較大，即使企業不降薪，也可能減少加薪幅度，或乾脆倒閉，將導致失業人口增加，「對市場肯定會有衝擊」。

該學者還提到，過去執法部門對企業繳納社保的態度沒有那麼嚴格，有些小企業不繳社保遭員工投訴，人社部門若判斷企業經營情況不佳，也不會逼企業去繳。

李仁祥表示，例如廣東之前對社保繳納態度一直是睜一隻眼閉一隻眼，默許企業不繳或只繳最低基數，也因此現在陸續有離職員工回頭提告的情況發生。

長期從事中國社會制度研究的香港教育大學教授溫卓毅表示，現在中國面臨老年化、少子化問題，怎麼確保財務可持續性，嚴格執法是可考慮的方向。

前述上海經濟與法律學者表示，社保糾紛一年約有百萬例。過去法院認為社保爭議歸行政管理機關管理，通常不予立案。但最高法發布「解釋二」，代表支持司法體系介入社保糾紛，因此後續法院能否承擔訴訟量也是關注焦點。

延伸閱讀

被喊Honey又偷親！五月天阿信當眾回吻畫面曝光！認了：變成你的形狀

沒拿錯劇本？童瑤、丞磊《足跡》「神級輩分差硬演姑侄」被嘲 她演姑姑卻小11歲 網傻眼：別太離譜

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

家家突發重症！緊急取消五月天演唱會嘉賓 輸血淚謝救命：不敢想後果

相關新聞

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

大陸海關總署8日公布8月進出口貿易數據，以美元計價，大陸8月出口按年增長4.4%，進口按年增長1.3%，貿易順差1,02...

大陸8月對台進出口下滑 較上月分別減2.0％、8.7%

大陸海關總署8日公布最新進出口數據顯示，在兩岸貿易方面，按美元計，今年前8個月，兩岸進出口貿易2,019.11億美元，年...

中俄金融合作再推進？ 英媒曝：陸允俄企重啟熊貓債 再開融資管道

英國《金融時報》報導，中國大陸正逐步恢復對俄羅斯主要能源企業開放人民幣債券市場，允許其發行「熊貓債券」籌集資金，以凸顯中...

存儲新一輪漲價在即 A股哪家存儲模組廠商經營能力更勝一籌？

2025年以來，全球存儲市場呈現出明顯的前低後高走勢。一季度初期，受智能手機、PC等主要下遊終端延續2024年下半年庫存去化趨勢影響，存儲需求疲軟，NAND Flash 與 DRAM 產品價格在一季度

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

陸OLED面板全球市占攀升 京東方、維信諾、華星光電等合計攻下38%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，隨大陸有機發光二極體（OLED）供應鏈成熟和成本優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。