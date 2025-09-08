中國強制社保上路 小企業與勞工將受衝擊

中國自本月1日起實施強制社保，過往企業與員工不繳、少繳等約定無效。學者表示，這將使僱傭成本大幅提升，中小企業、低薪勞工將首當其衝，各界關注焦點在於執行力度與法院承擔訴訟量的能力。

今年8月1日中國最高人民法院發布「關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）」（下稱「解釋二」），提到雇主和員工之間不繳納社會保險（社保）費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。解釋於9月1日起實施，顯現對社保強制繳納的重申。

雖然過去中國的「勞動法」就已經規定，「用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費」。但一名上海經濟學者表示，過去許多企業執行社保的程度不一，「有些企業不繳，還有一些企業少繳」，按最低標準繳納社保的情況常見，若強制繳交全額社保，企業用人成本將大幅提升。

社會保險由「五險」構成，為基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。前三項由勞資雙方按比例共同分擔，後兩項由雇主繳納。中國財經媒體人徐瑾指出，若繳納全部社保，估計企業繳交的比例約占稅前薪資的30%至40%，個人則占10.5%至22.5%。曾在上海工作6年的台灣人張先生，在2023年底時，稅前薪資為人民幣2萬3000元（約台幣9萬8800元），一個月需交3000多元的社保，占薪資的13%。

他表示，前3年在上海工作時沒交社保，後來發現沒交社保所得較高，年底需補稅，才開始交社保。「雖然很不情願，但（社保）這就是法律對人民的保障，無可奈何」。

繳交社保對低薪族群而言更是沉重負擔。社保設有「繳費基數」，不同省市基數不同，以上海2024年數據為例，其基數下限為7384元，即使月領5000元，也需按該基數繳納社保。

記者在「解釋二」生效前，走訪一間上海餐館，該店員工表示，「這種（工作）一般都沒有社保」。然而，月領5500元，每天工作10小時，每週只休一天的工作，讓他沒有餘力考慮社保，「等他們招到人我就走」。

在北京也是類似情況，記者走訪多間張貼徵人廣告的北京餐館。一名老闆表示，薪資是5000元，餐館不幫忙交社保，得自己交；若是要餐館交社保將降薪2000多元。

企業繳交社保的比例比員工高，「解釋二」的發布對企業也造成衝擊。有企業選擇招募退休人員，以規避繳納社保中占比最高的養老保險。

漢邦管理顧問公司總經理李仁祥表示，目前較為可行的做法是企業透過勞務派遣公司派遣員工，以規避繳納社保。但派遣員工數量不能超過總員工數的10%，90%的僱傭成本無法解決，效果有限。此外，也可將公司遷至社保基數較低的省市，如江蘇2024年基數是4879元，就比上海低了2505元。

張先生表示，曾聽聞有些公司低報薪資，部分薪資以獎金名義支付，或選擇將社保掛靠在社保基數較低的省份分公司，減少社保支出。

李仁祥預估，未來為了節省人力成本，企業可能會考慮減少正式職缺，走向自動化或外包模式。

另一名上海經濟與法律學者也表示，目前中國就業壓力較大，即使企業不降薪，也可能減少加薪幅度，或乾脆倒閉，將導致失業人口增加，「對市場肯定會有衝擊」。

該學者還提到，過去執法部門對企業繳納社保的態度沒有那麼嚴格，有些小企業不繳社保遭員工投訴，人社部門若判斷企業經營情況不佳，也不會逼企業去繳。

李仁祥表示，例如廣東之前對社保繳納態度一直是睜一隻眼閉一隻眼，默許企業不繳或只繳最低基數，也因此現在陸續有離職員工回頭提告的情況發生。

長期從事中國社會制度研究的香港教育大學教授溫卓毅表示，現在中國面臨老年化、少子化問題，怎麼確保財務可持續性，嚴格執法是可考慮的方向。

前述上海經濟與法律學者表示，社保糾紛一年約有百萬例。過去法院認為社保爭議歸行政管理機關管理，通常不予立案。但最高法發布「解釋二」，代表支持司法體系介入社保糾紛，因此後續法院能否承擔訴訟量也是關注焦點。