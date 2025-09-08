中俄金融合作再推進？ 英媒曝：陸允俄企重啟熊貓債 再開融資管道

英國《金融時報》報導，中國大陸正逐步恢復對俄羅斯主要能源企業開放人民幣債券市場，允許其發行「熊貓債券」籌集資金，以凸顯中俄經濟與外交關係日益緊密。

報導引述2名知情人士表示，若上述計劃成行，將是自2022年俄烏戰爭以來，俄羅斯企業首次在大陸籌集資金，也是自2017年俄鋁業公司Rusal發行15億元（人民幣，單位下同，約新台幣64億元）熊貓債後，俄羅斯債券再次出現在中國大陸的公開債券市場。將象徵著北京與莫斯科當局間的經濟和外交關係更加緊密。

報導稱，大陸監管部門已逐步恢復俄羅斯能源企業在其境內發行熊貓債的管道，讓其獲得新的融資來源。知情人士透露，北京此舉等同為俄企開闢籌資「生命線」。2017年Rusal發行的15億元熊貓債曾屬先例，但在地緣政治風險與制裁下，俄企其後退出中國大陸市場。

消息人士還稱，8月底時，大陸監管機構在廣州與俄羅斯能源企業高管會面時表示，將支持相關企業發行以人民幣計價的熊貓債。俄企原本在歐美市場遭受封殺，如今得以轉向大陸金融市場，反映中國大陸在全球債券市場的角色正快速上升。

消息人士認為，此番重啟不僅是金融操作，更是政治訊號。中國大陸透過金融支持，向俄羅斯釋出戰略夥伴立場；至於俄羅斯方面，則可藉助人民幣融資，部分降低對美元與歐元資本市場的依賴，進一步推動「去美元化」趨勢。

另，《金融時報》同時指，上周習近平與普亭在北京會晤，雙方強調中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，並將以大項目引領合作。俄羅斯天然氣工業集團隨後與中石油簽署協議，同意將「西伯利亞力量」管道對陸年供氣量由380億立方公尺提升至440億立方公尺，並將「遠東」管道輸送量由100億立方公尺增至120億立方公尺，雙方亦簽署建設「西伯利亞力量-2號」管道的備忘錄。