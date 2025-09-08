深圳房市低迷4年 房價較高峰期普遍腰斬

據報導，中國大陸房企債務危機爆發多年來，深圳房價連跌4年，目前很多區域的房價已較高峰期普遍腰斬；另有專家認為，深圳近日放寬房市限購政策，可以促進新舊房屋的銷售。

為了刺激房市，北京、上海及深圳近日先後放寬住宅限購措施，其中深圳放寬八成區域住房限購，力度超出市場預期。

根據星島日報今天的報導，相比於北京和上海，深圳在限購政策鬆綁的力度更大，一是非戶籍人口即使沒有繳納個稅和社保一年證明的，也可以在近郊購買兩套住房；二是遠郊區完全退出限購；三是傳統區域羅湖區現在也被視為近郊看待。

報導表示，在深圳當局放寬購房限制後，當地有房盤代理說，近日房盤的訪客量增加10%以上，客戶信心明顯提升；房地產中介也說，近日客戶諮詢量翻倍，新政策實施當天就有客戶急著簽約購房。

據報導，廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向大陸媒體說，經過長達4年多的下跌，深圳很多區域的房價相比高峰期已經腰斬。

他說，由於房價已經腰斬，加上限貸政策鬆綁，深圳的購房門檻和成本已大幅度降低，原先買不起房的人群，現在可能就買得起了。

因此，他預期這次深圳放寬限購政策，既有利於舊房的銷售，也有助於新房交易，下月深圳房市成交將會顯著上升。