券商：港股迎「超級長牛」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日發表報告指出，港股將迎來「超級長牛」，中長線可望持續20至30年，主因資本市場將取代房地產成為資源配置核心，推動社會財富從低效率資產轉移到科技、新消費等新質生產力領域。

張憶東在證券分析行業已深耕20多年，先後11次獲得新財富賣方分析師評選第一名 ，從去年以來就率先吹響港股、A股牛市號角。

據香港經濟日報報導，張憶東稱，港股今年高點可能出現在深秋。他分析，過去幾個月香港金管局為維持聯繫匯率制度持續回收流動性，使當地銀行間資金利率由零升至約3％，造成階段性衝擊。同時，外資在互聯網板塊進一步作空，但隨美國聯準會降息，流動性將改善，外資或會平倉，帶動港股上升。「從現在作空互聯網的壓力，後面變成軋空的動力」

張憶東預測，第4季人民幣對美元匯率或升至7左右，外資將主動加碼港股，尤其是非美的長線基金。他認為，港股11月前後有望站上28,000點，恒生科技指數達6,000至6,200點，全年表現將跑贏全球市場。

中長線來看，他認為港股長牛可持續20至30年，主因是資本市場將取代房地產發揮資源配置的核心樞紐作用，推動財富向科技、新消費等新質生產力轉移，「有形的手」將維持市場穩健上行。

板塊方面，張憶東指出，港股互聯網股被錯殺，這已反映在股價中，估第4季敘事將由「內捲」轉向科技成長、AI賦能等，板塊基本面邏輯正在反轉。他認為，創新藥、新消費及AI為策略性資產，其中創新藥爆發力更強，兼具消費與科技特性，中國創新藥正從跟跑者成為領跑者。

