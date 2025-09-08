快訊

大陸外匯存底創十年新高 人行連十月增持黃金

經濟日報／ 記者陳宥菘黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，8月末黃金儲備7,402萬盎司，較前月末增加六萬盎司，為連續第十個月增持黃金。 路透
中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，8月末黃金儲備7,402萬盎司，較前月末增加六萬盎司，為連續第十個月增持黃金。 路透

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，截至8月底，外匯存底達3.32兆美元，較7月增加299億美元，升幅為0.91%，創下2016年1月以來新高，且規模較去年底已大幅增加1,198億美元。

與此同時，中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，8月末黃金儲備7,402萬盎司，較前月末增加六萬盎司，為連續第十個月增持黃金；黃金儲備餘額增至2,538億美元，占外匯存底比重升至7.64%的歷史新高，反映大陸外匯存底資產結構不斷調整。

上海第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青解讀稱，八月外匯存底升高背後主要是美國聯準會釋出降息信號，引發美元指數當月跌幅達2.2%，且美債殖利率下行，帶動大陸外匯儲備中的大量非美元資產以及金融商品價格上漲，成為外匯存底規模上升的主要推手。

值得關注的是，大陸外匯存底規模已升至3.3兆美元之上，較去年底大幅增加1,198億美元。

王青表示，綜合考量各方面因素，未來大陸外匯存底規模有望保持穩定。在當前外部環境波動不斷加大的背景下，適度充裕的外匯存底規模具有重要意義，它不僅能為保持人民幣匯率處於合理均衡水準提供關鍵支撐，更能成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石，保障經濟金融的穩定發展。

路透報導，網上交易平台Bullion Vault研究主管Adrian Ash分析，儘管大陸黃金購買量2025年迄今有所放緩，但中國人民銀行卻在金價不斷上漲的情況下增加黃金儲備。他續稱：「北京持續增持黃金，清晰地表明對黃金作為長期儲備的信心。這也增強了中國私人家庭和投資者對黃金的信心。」

