快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

綜合財聯社、中新社報導，國際貨運航線新開後，每周將增加超過30個往返航班。8月新開的國際貨運航線，航向結構以亞洲和歐洲為主。其中，亞洲航線11條，歐洲航線3條，北美洲航線1條。

其中共涉及10家航空公司，其中包括4家大陸航空公司。貨物結構以跨境電商貨物、高附加值貨物、汽車零部件、電子產品、生鮮產品、特色農產品等為主。

今年前八個月，全大陸共新開國際航空貨運航線152條，每周增加往返航班超過300個。

大陸國際航空運輸協會日前發布全球航空貨運定期數據顯示，7月全球航空貨運需求年增5.5%。其中亞太航空公司航空貨運需求年增11.1%，在所有地區中增長最快。

此前浙江日報分析，大陸近年國際航空貨運升溫主要有幾個原因：一是大陸市場潛力仍大；二是全球貿易受到地緣關係衝突影響，供應鏈網路處於動態調整、持續重構。

紅海危機後，航空貨運需求增加；三是跨境電商海外倉出現，聯動空運、海運、貨運等多種運輸管道的聯運方式，逐漸取代以往單一的出貨管道。

中國物流與採購聯合會8月表示，今年以來，貨郵運輸量持續增長，在跨境電商等產業帶動下，國際航線貨運量占比呈現上升趨勢，成為航空物流的重要增長點。上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，年增23.4%。截至6月30日，2025年全中國大陸共新開145條航空貨運航線。其中國際航空貨運航線117條，年增58.1%。

航線 物流 電商

延伸閱讀

花蓮文旦柚封櫃出口 拓展高端市場銷往對岸大陸助農增收

颱風「塔巴」估8日凌晨廣東沿海登陸 華南地區多地風雨增強

陸前證監會主席易會滿遭調查 涉嫌嚴重違紀違法

陸無人機、中重型車 美考量國安風險擬禁止進口

相關新聞

陸OLED面板全球市占攀升 京東方、維信諾、華星光電等合計攻下38%

市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，隨大陸有機發光二極體（OLED）供應鏈成熟和成本優勢...

大陸外匯存底創十年新高 人行連十月增持黃金

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，截至8月底，外匯存底達3.32兆美元，較7月增加299億美元，升幅為0.91%，創下2...

陸增15國際貨運航線 亞洲最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

存儲新一輪漲價在即 A股哪家存儲模組廠商經營能力更勝一籌？

2025年以來，全球存儲市場呈現出明顯的前低後高走勢。一季度初期，受智能手機、PC等主要下遊終端延續2024年下半年庫存去化趨勢影響，存儲需求疲軟，NAND Flash 與 DRAM 產品價格在一季度

京東方供貨i17 Pro系列

新浪財經引述韓媒指，大陸面板製造商京東方（BOE）將獲准為蘋果iPhone 17供應OLED面板。市場原先預計，今年新款...

國際貨運航線 大陸一個月開15條

中國物流與採購聯合會航空物流分會發布數據顯示，大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。