陸增15國際貨運航線 亞洲最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。

綜合財聯社、中新社報導，國際貨運航線新開後，每周將增加超過30個往返航班。8月新開的國際貨運航線，航向結構以亞洲和歐洲為主。其中，亞洲航線11條，歐洲航線3條，北美洲航線1條。

其中共涉及10家航空公司，其中包括4家大陸航空公司。貨物結構以跨境電商貨物、高附加值貨物、汽車零部件、電子產品、生鮮產品、特色農產品等為主。

今年前八個月，全大陸共新開國際航空貨運航線152條，每周增加往返航班超過300個。

大陸國際航空運輸協會日前發布全球航空貨運定期數據顯示，7月全球航空貨運需求年增5.5%。其中亞太航空公司航空貨運需求年增11.1%，在所有地區中增長最快。

此前浙江日報分析，大陸近年國際航空貨運升溫主要有幾個原因：一是大陸市場潛力仍大；二是全球貿易受到地緣關係衝突影響，供應鏈網路處於動態調整、持續重構。

紅海危機後，航空貨運需求增加；三是跨境電商海外倉出現，聯動空運、海運、貨運等多種運輸管道的聯運方式，逐漸取代以往單一的出貨管道。

中國物流與採購聯合會8月表示，今年以來，貨郵運輸量持續增長，在跨境電商等產業帶動下，國際航線貨運量占比呈現上升趨勢，成為航空物流的重要增長點。上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，年增23.4%。截至6月30日，2025年全中國大陸共新開145條航空貨運航線。其中國際航空貨運航線117條，年增58.1%。