大陸工信部長：「十五五」期間加速發展AI機器人產業

中國工信部長李樂成6日在召集地方座談時表示，「十五五」規劃（2026至2030年）期間，要加快關鍵核心技術攻關，並要培育壯大新興和未來產業，加快AI、機器人等產業的培育發展，並鞏固及提升資訊、通訊業競爭優勢和領先地位。

證券時報報導，李樂成6日在遼寧瀋陽主持召開「十五五」規劃（第15個五年規劃，2026至2030年）部分省區市座談會，調研了解地方上的「十四五」規劃（第14個五年規劃，2021至2025年）實施情況及「十五五」規劃編製思路，並聽取地方對「十五五」規劃工信領域的意見建議，研究部署下一步工作舉措。

李樂成說，「十五五」規劃是中國基本實現「新型工業化」夯實基礎、全面發力的關鍵規劃，是搶抓戰略機遇、實現產業突圍的關鍵規劃。要準確把握推進新型工業化的歷史方位和階段性要求，抓住新一輪科技革命和產業變革帶來的戰略機遇，發揮超大規模市場和「新型舉國體制」優勢，以「高質量發展」的確定性因應各種不確定性，為基本實現「新型工業化」打好基礎。

他提到，「十五五」規劃期間要推動科技創新和產業創新深度融合，加快關鍵核心技術攻關，增強企業科技創新主體地位，充分發揮國家高新區創新引領作用。

李樂成說，同時要提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，深入推進產業基礎再造，優化重大生產力區域布局，促進國內產業有序梯度轉移。加力改造提升傳統產業，強化標準提升引領作用，「點線面協同」推進數位化轉型，穩妥實現「碳達峰」目標。

他強調，「十五五」規劃期間要培育壯大新興和未來產業，加快人工智能（人工智慧，AI）、機器人等產業培育發展，鞏固提升資訊、通訊業競爭優勢和領先地位。並加快培育優質企業，構建優質企業梯度培育體系，加大清理拖欠帳款等幫扶力度，確實增強企業獲得感。