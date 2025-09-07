起死回生？宣告破產的威馬汽車9月復產 未來將啟動IPO籌備

大陸首代「造車新勢力」之一的威馬汽車，2023年10月因資金問題向法院申請破產審查，該品牌在業務停擺2年多後迎來復產，並制定未來5年的經營發展規劃。威馬汽車表示，計劃9月復產EX5和E5車型，年內實現產銷1萬輛，部署2027年至2028年，啟動IPO籌備。

威馬汽車重整投資人深圳翔飛汽車銷售有限公司，透過威馬汽車官微發布《致供應商白皮書》，宣布分三步走的2025-2030年經營發展規劃。

根據白皮書，第1階段為復興階段（2025-26年），新威馬將於2025年9月復產EX5/E.5車型，確保2025年產銷1萬台，爭取實現產銷2萬輛，預計收入人民幣10至20億元；第2階段為發展階段（2027-28年），年銷量躍升25至40萬台高階輔助駕駛車型量產，AI賦能研發、生產、營銷全鏈條，啟動IPO籌備；第三階段跨越階段（2029-30年），新威馬將在2030年產量挑戰100萬台，營收人民幣1,200億，並成為行業新標竿。

藍鯨新聞報導，白皮書聯繫人回應，目前威馬溫州基地已開始復產，部分車輛已下線並開始在賣，後續會有新的銷售門市，屆時也會開記者會。目前工廠已有400多人，涵蓋工人、班組長、車間主任等，按照正常體系機構在進行，此前也發了通知「召回」老員工，一邊也在大力招聘。

威馬汽車成立於2015年，一度是資本市場的寵兒，累計募資超人民幣410億元。但2022年下半年開始，威馬傳出降薪裁員、債務纏身的負面消息；2023年10月，威馬申請破產審查，開啟破產重整程序。重整案提及的審計報告顯示，威馬科技集團經審計後帳面資產總額為39.88億元，負債高達203.67億元。據重整計劃，翔飛已接管威馬旗下4家公司。翔飛曾是報名威馬汽車戰略投資人的唯一公司。

而翔飛背後其實是寶能汽車，第一財經引述天眼查訊息，寶能汽車已12次被列為失信被執行人，涉案總金額超3,621萬元；3次被列為限消令（限制消費）對象，涉案金額達2.7億元；另外還存在37起股權凍結。換言之，寶能汽車本身財務狀況也不佳，對作為「寶能系」的深圳翔飛能否夠助力威馬、達成既定目標，仍待時間檢驗。