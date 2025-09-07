快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

起死回生？宣告破產的威馬汽車9月復產 未來將啟動IPO籌備

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸首代造車新勢力的威馬汽車宣告復產。圖／取自第一財經
大陸首代造車新勢力的威馬汽車宣告復產。圖／取自第一財經

大陸首代「造車新勢力」之一的威馬汽車，2023年10月因資金問題向法院申請破產審查，該品牌在業務停擺2年多後迎來復產，並制定未來5年的經營發展規劃。威馬汽車表示，計劃9月復產EX5和E5車型，年內實現產銷1萬輛，部署2027年至2028年，啟動IPO籌備。

威馬汽車重整投資人深圳翔飛汽車銷售有限公司，透過威馬汽車官微發布《致供應商白皮書》，宣布分三步走的2025-2030年經營發展規劃。

根據白皮書，第1階段為復興階段（2025-26年），新威馬將於2025年9月復產EX5/E.5車型，確保2025年產銷1萬台，爭取實現產銷2萬輛，預計收入人民幣10至20億元；第2階段為發展階段（2027-28年），年銷量躍升25至40萬台高階輔助駕駛車型量產，AI賦能研發、生產、營銷全鏈條，啟動IPO籌備；第三階段跨越階段（2029-30年），新威馬將在2030年產量挑戰100萬台，營收人民幣1,200億，並成為行業新標竿。

藍鯨新聞報導，白皮書聯繫人回應，目前威馬溫州基地已開始復產，部分車輛已下線並開始在賣，後續會有新的銷售門市，屆時也會開記者會。目前工廠已有400多人，涵蓋工人、班組長、車間主任等，按照正常體系機構在進行，此前也發了通知「召回」老員工，一邊也在大力招聘。

威馬汽車成立於2015年，一度是資本市場的寵兒，累計募資超人民幣410億元。但2022年下半年開始，威馬傳出降薪裁員、債務纏身的負面消息；2023年10月，威馬申請破產審查，開啟破產重整程序。重整案提及的審計報告顯示，威馬科技集團經審計後帳面資產總額為39.88億元，負債高達203.67億元。據重整計劃，翔飛已接管威馬旗下4家公司。翔飛曾是報名威馬汽車戰略投資人的唯一公司。

而翔飛背後其實是寶能汽車，第一財經引述天眼查訊息，寶能汽車已12次被列為失信被執行人，涉案總金額超3,621萬元；3次被列為限消令（限制消費）對象，涉案金額達2.7億元；另外還存在37起股權凍結。換言之，寶能汽車本身財務狀況也不佳，對作為「寶能系」的深圳翔飛能否夠助力威馬、達成既定目標，仍待時間檢驗。

深圳 破產 人民幣 投資人 輔助駕駛

延伸閱讀

NISSAN響應法規再加碼 指定車型限時優惠價63.8萬元起

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

Ford Territory現身環境部噪音測試資料 電氣化車款真身是油電渦輪車型?

宇樹科技 Q4申請IPO

相關新聞

起死回生？宣告破產的威馬汽車9月復產 未來將啟動IPO籌備

大陸首代「造車新勢力」之一的威馬汽車，2023年10月因資金問題向法院申請破產審查，該品牌在業務停擺2年多後迎來復產，並...

愈貴愈買！陸央行連10個月增持黃金 或成各國央行大方向

大陸外匯管理局（外管局）7日發布統計數據顯示，截至8月末，大陸外匯儲備規模為3.3兆美元，較7月末上升299億美元，升幅...

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

中國與加拿大緊張關係有望緩解。加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年9月杜魯多政府向中國電動車、鋼鐵...

陸8月新開15條國際貨運航線 亞洲航線新開最多

中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，全中國大陸8月共新開15條國際貨運航線。其中亞洲航線新增最多。

疑涉中金公司？前陸證監會主席易會滿落馬 外界紛推測「貪腐圈」

大陸官方公布大陸證監會前主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法落馬，也讓被免職逾1年半的易會滿落馬傳聞被證實。外界也紛紛對其落馬原因...

川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

美國總統川普近期表示，飛機零組件是美國對抗北京稀土限制的關鍵產品，但俄羅斯副總理丹尼斯·曼圖羅夫日前表示，俄羅斯已準備好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。