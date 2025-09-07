陸8月新開15條國際貨運航線 亞洲航線新開最多

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸8月共新開15條國際貨運航線，其中亞洲航線新增最多。鄂州花湖國際機場是中國大陸首個專業貨運樞紐機場。新華社
中國物流與採購聯合會航空物流分會6日發布數據顯示，全中國大陸8月共新開15條國際貨運航線。其中亞洲航線新增最多。

綜合財聯社、中新社報導，國際貨運航線新開後，每周將增加超過30個往返航班。8月新開的國際貨運航線，航向結構以亞洲和歐洲為主。其中，亞洲航線11條，歐洲航線3條，北美洲航線1條。

其中，共涉及10家航空公司，其中包括4家大陸航空公司。貨物結構以跨境電商貨物、高附加值貨物、汽車零部件、電子產品、生鮮產品、特色農產品等為主。

今年前8個月，全大陸共新開國際航空貨運航線152條，每周增加往返航班超過300個。

大陸國際航空運輸協會日前發布全球航空貨運定期數據顯示，7月全球航空貨運需求年增5.5%。其中亞太航空公司航空貨運需求年增11.1%，在所有地區中增長最快。

此前浙江日報分析，大陸近年國際航空貨運升溫主要有幾個原因：一是大陸市場潛力仍大；二是全球貿易受到地緣關係衝突影響，供應鏈網路處於動態調整、持續重構。紅海危機後，航空貨運需求增加；三是跨境電商海外倉出現，聯動空運、海運、貨運等多種運輸管道的聯運方式，逐漸取代以往單一的出貨管道。

中國物流與採購聯合會8月表示，今年以來，貨郵運輸量持續增長，在跨境電商等產業帶動下，國際航線貨運量占比呈現上升趨勢，成為航空物流的重要增長點。上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，年增23.4%。截至6月30日，2025年全中國大陸共新開145條航空貨運航線。其中國際航空貨運航線117條，年增58.1%。

相關新聞

愈貴愈買！陸央行連10個月增持黃金 或成各國央行大方向

大陸外匯管理局（外管局）7日發布統計數據顯示，截至8月末，大陸外匯儲備規模為3.3兆美元，較7月末上升299億美元，升幅...

疑涉中金公司？前陸證監會主席易會滿落馬 外界紛推測「貪腐圈」

大陸官方公布大陸證監會前主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法落馬，也讓被免職逾1年半的易會滿落馬傳聞被證實。外界也紛紛對其落馬原因...

川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

美國總統川普近期表示，飛機零組件是美國對抗北京稀土限制的關鍵產品，但俄羅斯副總理丹尼斯·曼圖羅夫日前表示，俄羅斯已準備好...

反日也成一門好生意？陸沉浸式體驗旅遊重現抗戰激情

今年是抗日戰爭勝利80周年，據統計，中國大陸今年共舉辦超過500場各類抗戰主題展，高調紀念抗戰勝利80周年，不僅為大陸文旅業創造出一波不小的商機，遊客化身抗日劇中的臨演，在「團長」指揮下衝鋒攻城，為什麼這樣的「激情瞬間」能吸引大陸人體驗？

華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

市場調查機構Canalys最新報告指出，2025年上半年全球折疊手機出貨量持平為660萬支，但大陸市場歸功於華為的Mat...

