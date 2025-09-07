愈貴愈買！陸央行連10個月增持黃金 或成各國央行大方向

大陸外匯管理局（外管局）7日發布統計數據顯示，截至8月末，大陸外匯儲備規模為3.3兆美元，較7月末上升299億美元，升幅為0.91%。同時，大陸央行（中國人民銀行）公布數據顯示，大陸8月末黃金儲備7,402萬盎司，7月末黃金儲備報7,396萬盎司，為連續第10個月增持黃金。分析稱增持黃金成為常態。

大陸外管局指出，2025年8月，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

路透報導，網上交易平台Bullion Vault研究主管艾什（Adrian Ash）分析，儘管大陸黃金購買量2025年迄今有所放緩，但中國人民銀行卻在金價不斷上漲的情況下增加了黃金儲備。他續稱：「北京持續增持黃金，清晰地表明對黃金作為長期儲備的信心。這也增強了中國私人家庭和投資者對黃金的信心。」

現貨黃金6日盤中一度大漲逾1%，突破每盎司3,600美元關口，刷新歷史紀錄。今年以來，現貨黃金已累計上漲976美元，漲幅高達37%。高盛指出，美國機構信譽風險上升，以及商品供應集中度，加劇創造了「尾部風險」，在這種情況下，金價可能升至每盎司4,500美元以上。

7月31日，世界黃金協會（WGC）發布的第2季全球黃金需求報告顯示，「購金主力軍」全球央行的購買量有所放緩，第2季淨購金166噸，增儲量年減少21%。不過，東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，未來央行增持黃金仍是大方向。

截至7月末，大陸官方國際儲備資產（主要由外匯儲備和黃金儲備構成）中黃金的占比為7.0%，明顯低於15%左右的全球平均水平。