中國多省社保繳費基數未公布 專家稱調整涉多方因素

據陸媒報導，中國多省社保繳費基數遲遲未公布，僅4省已公布。有專家表示，可能是與基數下限調整將涉及多方面問題有關。近幾年社保繳費上漲壓力集中在小部分中低收入群體。

社保設有「繳費基數」，由個人在上一年度月平均薪資決定。「繳費基數」的上下限則由每年當地的社會平均工資（社平工資）決定，各省會在每年6月至8月間公布社平工資。但據經濟觀察報統計，截至4日，中國多省仍未公布新一年的繳費基數上下限，只有河北、內蒙古、黑龍江、福建4省公布。

一名多年研究並參與過社保制度改革的專家表示，今年多省社保繳費基數遲遲未推出，可能是因為社保繳費基數下限調整會涉及多方面問題。當初社保制度以社平工資的60%設定繳費基數下限，主要是針對小部分中低收入群體，但近幾年社保繳費上漲壓力也主要集中在這部分人群。

報導提到，社保繳費基數上下限受當地的社平工資、繳費基數上下限占社平工資的比例影響。受到這兩種因素影響，多地社保繳費基數過去5年下限上漲。2020年至2024年，北京的社保繳費基數下限從一個月人民幣3613元（約新台幣1萬5400元）上漲至一個月6821元，漲幅為88.8%；上海從一個月4927元漲至一個月7384元，漲幅為49.9%。

報導稱，在繳費基數不斷上漲的過程中，不同群體、類型的企業感受到的壓力不同。其中，個人月薪持續低於繳費基數下限的中低收入群體和私營企業面臨的壓力更明顯。

據全國人大常務委員會執法檢查組去年發布的報告提及，隨著社平工資每年上調，低收入人群社保費同步上調，造成低收人群的繳費負擔增加，也是近年部分低收入群體「斷保」的重要原因。據中國社會保障學會調查，養老保險繳費人數占參保人員的比例從2011年的85.2%下降至2022年的80.8%。

中國人民大學勞動人事學院副教授喬慶梅指出，目前有關於透過降低繳費基數，吸引更多靈活就業人員參加職工社保的討論，如將繳費基數下限降低至社平工資的50%或40%，減輕靈活就業人員的負擔。

但她也提到，費率改革涉及社會保險制度長期基金基礎，需謹慎為之。可以考慮小幅度降低繳費基數，以同時滿足個人的養老需求和社保基金短、長期的收支平衡。

暨南大學經濟與社會研究院院長馮帥章也贊同降低繳費基數下限。他表示，當前部分職工和靈活就業群體的月均工資低於繳費基數下限，若他們依舊繳納社保，繳費負擔就會逐年升高，建議根據個人收入水準靈活調整繳費基數下限，也能提升外送員等靈活就業群體繳納社保的積極性。

但報導提到，若調降繳費基數下限，也有可能發生部分不合規企業以更低的繳費基數為企業員工繳社保，導致企業員工養老金待遇下跌，無法保證個人養老。

武漢大學社會保障研究中心主任向運華表示，儘管適當降低繳費基數確實有利於減少企業負擔，但從社保基金平衡角度來看，是否降低社保繳費基數需審慎決定。在人口老齡化不斷加深的背景下，社保基金的可持續性還是面臨一定壓力。