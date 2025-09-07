快訊

今晚月全食紅月再現 新竹以北賞月條較佳

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

疑涉中金公司？前陸證監會主席易會滿落馬 外界紛推測「貪腐圈」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方宣布大陸證監會前主席易會滿近日正接受調查。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。新華社
大陸官方宣布大陸證監會前主席易會滿近日正接受調查。圖為易會滿先前在工商峰會上發言。新華社

大陸官方公布大陸證監會前主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法落馬，也讓被免職逾1年半的易會滿落馬傳聞被證實。外界也紛紛對其落馬原因推測，有報導指出，可能與中金公司旗下中金資本有關。但目前仍多為推測，仍待大陸官方釋出更多資訊。

星島日報引述財新網「金融我聞」指，易會滿任工商銀行高層多年，培養了不少骨幹，其中1名關鍵人物、工行原資管部總經理顧建綱，被視為易會滿的「鐵桿舊部」。但2019年初，易會滿調往大陸證監會後，顧建綱在工行的處境急轉直下，屢次被削權，2023年8月初顧建綱更被宣布接受調查，據報，調查與工行1筆倉促上馬的人民幣300億委外私募股權投資有關。

報導稱，自當時開始，一些關於易會滿的議論時不時在內外部流傳。因為顧、易之子都曾在國際知名券商中金公司或旗下機構任職。而顧建綱被查，或與工行1筆存在諸多瑕疵、卻依然一路「綠燈」的數百億私募股權投資難脫關係，並可能牽涉到中金公司旗下的中金資本。

與此同時，今年初夏，原中金資本董事長丁瑋被帶走而失聯。財新報導指，上述數百億元投資項目，正是當年丁瑋在中金資本初創期時，與顧建綱等人一起謀畫。而該項目最開始，是由彼時在香港中金工作的易會滿之子引荐，顧建綱後續負責具體推動。據報，易會滿之子近日仍在香港中金正常上班，平時低調。

中共中紀委6日發布消息，易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。且據多名消息人士指，他的多名家人也涉案被帶走。易會滿執掌大陸證監會5年間，上市公司增加2,000多間，其中來自家鄉浙江的企業上市數量偏多。

易會滿現年61歲，浙江溫州蒼南人，1984年畢業於浙江財政銀行學校，2008年出任工商銀行總行副行長，5年後接任行長，2016年再升任工行黨委書記、董事長（副部長級）。易會滿此次被查，外界多認為與工行近年展開的高壓反腐有關。

近年，易會滿在浙江財政銀行學校同學陸續落馬，包括農業銀行數據中心原紀委書記林鵬、工商銀行浙江分行原行長沈榮勤等人。

香港 財政 反腐 券商 中共 人民幣 上市公司

延伸閱讀

陸前證監會主席易會滿遭調查 涉嫌嚴重違紀違法

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

錦明辦私募 每股40元

哪吒都要震驚…浙江風景區廁所復刻「玉虛宮」 網嘆文旅也卷

相關新聞

川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

美國總統川普近期表示，飛機零組件是美國對抗北京稀土限制的關鍵產品，但俄羅斯副總理丹尼斯·曼圖羅夫日前表示，俄羅斯已準備好...

疑涉中金公司？前陸證監會主席易會滿落馬 外界紛推測「貪腐圈」

大陸官方公布大陸證監會前主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法落馬，也讓被免職逾1年半的易會滿落馬傳聞被證實。外界也紛紛對其落馬原因...

反日也成一門好生意？陸沉浸式體驗旅遊重現抗戰激情

今年是抗日戰爭勝利80周年，據統計，中國大陸今年共舉辦超過500場各類抗戰主題展，高調紀念抗戰勝利80周年，不僅為大陸文旅業創造出一波不小的商機，遊客化身抗日劇中的臨演，在「團長」指揮下衝鋒攻城，為什麼這樣的「激情瞬間」能吸引大陸人體驗？

華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

市場調查機構Canalys最新報告指出，2025年上半年全球折疊手機出貨量持平為660萬支，但大陸市場歸功於華為的Mat...

面板旺季 9月報價持平

受季節性旺季備貨需求支撐，9月全球LCD TV面板市場供需動態平衡。機構分析指出，第3季面板供應伴隨旺季備貨需求同步恢復...

陸公募基金手續費調降 讓利投資人

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬調降公募基金銷售費用，包括認購費、申購費、銷售服務費率等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。