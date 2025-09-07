疑涉中金公司？前陸證監會主席易會滿落馬 外界紛推測「貪腐圈」

大陸官方公布大陸證監會前主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法落馬，也讓被免職逾1年半的易會滿落馬傳聞被證實。外界也紛紛對其落馬原因推測，有報導指出，可能與中金公司旗下中金資本有關。但目前仍多為推測，仍待大陸官方釋出更多資訊。

星島日報引述財新網「金融我聞」指，易會滿任工商銀行高層多年，培養了不少骨幹，其中1名關鍵人物、工行原資管部總經理顧建綱，被視為易會滿的「鐵桿舊部」。但2019年初，易會滿調往大陸證監會後，顧建綱在工行的處境急轉直下，屢次被削權，2023年8月初顧建綱更被宣布接受調查，據報，調查與工行1筆倉促上馬的人民幣300億委外私募股權投資有關。

報導稱，自當時開始，一些關於易會滿的議論時不時在內外部流傳。因為顧、易之子都曾在國際知名券商中金公司或旗下機構任職。而顧建綱被查，或與工行1筆存在諸多瑕疵、卻依然一路「綠燈」的數百億私募股權投資難脫關係，並可能牽涉到中金公司旗下的中金資本。

與此同時，今年初夏，原中金資本董事長丁瑋被帶走而失聯。財新報導指，上述數百億元投資項目，正是當年丁瑋在中金資本初創期時，與顧建綱等人一起謀畫。而該項目最開始，是由彼時在香港中金工作的易會滿之子引荐，顧建綱後續負責具體推動。據報，易會滿之子近日仍在香港中金正常上班，平時低調。

中共中紀委6日發布消息，易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。且據多名消息人士指，他的多名家人也涉案被帶走。易會滿執掌大陸證監會5年間，上市公司增加2,000多間，其中來自家鄉浙江的企業上市數量偏多。

易會滿現年61歲，浙江溫州蒼南人，1984年畢業於浙江財政銀行學校，2008年出任工商銀行總行副行長，5年後接任行長，2016年再升任工行黨委書記、董事長（副部長級）。易會滿此次被查，外界多認為與工行近年展開的高壓反腐有關。

近年，易會滿在浙江財政銀行學校同學陸續落馬，包括農業銀行數據中心原紀委書記林鵬、工商銀行浙江分行原行長沈榮勤等人。