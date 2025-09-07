川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

美國總統川普近期表示，飛機零組件是美國對抗北京稀土限制的關鍵產品，但俄羅斯副總理丹尼斯·曼圖羅夫日前表示，俄羅斯已準備好向中國寬體飛機供應零組件，包括複合材料機翼和重型發動機。代表中方在美國產品選項之外，或還有其他選擇。

俄羅斯衛星通訊社報導，曼圖羅夫稱：「我們已準備好做這樣的供應，首先是在我們擅長的範圍，包括在MS-21項目下。我們所說的是一款復合材料機翼，以及一款基於PD-35燃氣發生器、推力達26噸的重型發動機。」

曼圖羅夫進一步說：「這款發動機現在應用於伊爾-100（軍事運輸機）的研發，也可能是MS-21-500和MS-21-600飛機未來選擇的發動機—這2種型號的飛機也將使用PD-26發動機。」

曼圖羅夫表示，存在供應備選方案，「但決定將由中國夥伴做出。」

為報復美國關稅戰，中國大陸自4月暫停了大部分稀土磁鐵對美出口，利用其掌控全球稀土90%產量的優勢，對美國進行反擊。之後作為與川普政府達成貿易休戰協議的一部分，北京同意恢復稀土磁鐵的正常貿易。

川普此前表示，美國正深耕稀土磁鐵領域，並稱美國擁有一種強大的東西，那就是飛機零件和許多波音飛機。川普說，由於北京在磁鐵上的政策，美國沒有向中國提供波音公司的零組件，導致中國有200架飛機無法飛行。他還威脅說，如果中國不供應磁鐵，美國可能徵收高達200%的關稅。

但事實上，大陸飛機仍仰賴美國零組件。紐約時報曾報導，美國商務部已暫停允許美國公司向中國商飛銷售產品及技術的許可證，有可能會影響中國商飛開發C919飛機。 C919由中國大陸製造，但許多零件來自海外。大陸坊間梳理，C919的發動機、航電系統等都來自美國技術。