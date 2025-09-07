大陸8月外銷 可望年增6.5%

中國大陸海關總署8日將公布8月進出口貿易數據。機構分析認為，8月港口高頻指標顯示出口或仍保持韌性，預計8月出口增速為5%-6.5%左右。

市場此前認為7月可能是搶出口的轉折點，不過，大陸海關總署數據顯示，按美元計，7月出口3,217.8億美元，年增7.2%，增速比6月加快1.4個百分點，為4月以來新高；7月進口2,235.3億美元，年增4.1%，增速比6月加快3個百分點，雙雙超出市場預期。

路透指出，雖然大陸7月出口優於預期，但增長主要是受低基期支撐，由於擔心失去美國這個全球最大消費市場的准入，透過東南亞轉出口帶動出貨激增。

路透並引述分析師預計西方貿易壓力不會減輕，受持續高額關稅、川普總統再次打擊大陸貨物改道以及與歐盟關係惡化的影響，預計下半年出口成長將大幅放緩。

中信證券研報認為，8月外貿出口仍有較強韌性，有望支撐工業生產景氣邊際回升，但內外需求分化可能加大，社會消費品零售總額和固定資產投資增速或延續回落。生產端方面，8月工業景氣水平總體回升，或與極端天氣減少等因素相關。高頻數據顯示8月出口鏈景氣仍有支撐，預計出口增速6.5%左右。