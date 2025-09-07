大陸8月外銷 可望年增6.5%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸海關總署8日將公布8月進出口貿易數據。機構分析認為，8月港口高頻指標顯示出口或仍保持韌性，預計8月出口增速為5%-6.5%左右。

市場此前認為7月可能是搶出口的轉折點，不過，大陸海關總署數據顯示，按美元計，7月出口3,217.8億美元，年增7.2%，增速比6月加快1.4個百分點，為4月以來新高；7月進口2,235.3億美元，年增4.1%，增速比6月加快3個百分點，雙雙超出市場預期。

路透指出，雖然大陸7月出口優於預期，但增長主要是受低基期支撐，由於擔心失去美國這個全球最大消費市場的准入，透過東南亞轉出口帶動出貨激增。

路透並引述分析師預計西方貿易壓力不會減輕，受持續高額關稅、川普總統再次打擊大陸貨物改道以及與歐盟關係惡化的影響，預計下半年出口成長將大幅放緩。

中信證券研報認為，8月外貿出口仍有較強韌性，有望支撐工業生產景氣邊際回升，但內外需求分化可能加大，社會消費品零售總額和固定資產投資增速或延續回落。生產端方面，8月工業景氣水平總體回升，或與極端天氣減少等因素相關。高頻數據顯示8月出口鏈景氣仍有支撐，預計出口增速6.5%左右。

海關

延伸閱讀

緊急撤回？習近平、普亭大聊長生不老 央視1原因要求路透下架影片

大陸仲裁法修訂草案將三審 擬進一步完善網路線上仲裁制度

VOLVO 總裁林裕凱帥勁十足 成 XC90最佳代言人

AIT普渡谷立言中文親誦祝禱文 大陸品牌香菜泡麵成祭品

相關新聞

華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

市場調查機構Canalys最新報告指出，2025年上半年全球折疊手機出貨量持平為660萬支，但大陸市場歸功於華為的Mat...

面板旺季 9月報價持平

受季節性旺季備貨需求支撐，9月全球LCD TV面板市場供需動態平衡。機構分析指出，第3季面板供應伴隨旺季備貨需求同步恢復...

陸公募基金手續費調降 讓利投資人

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬調降公募基金銷售費用，包括認購費、申購費、銷售服務費率等。

大陸8月外銷 可望年增6.5%

中國大陸海關總署8日將公布8月進出口貿易數據。機構分析認為，8月港口高頻指標顯示出口或仍保持韌性，預計8月出口增速為5%...

陸企反腐潮 字節跳動辭退百人

多家陸企推動內部反腐，據字節跳動（抖音母公司）近日通報，第二季，有一百名員工因「觸犯公司紅線」被辭退。除字節跳動外，嗶哩...

陸地方政府債務沉重 「過緊日子」執行不力…審計糾正

中國地方政府債務沉重，中央力倡「過緊日子」，要求節約開支、杜絕浪費。多地審計報告顯示，地方仍有濫報培訓費、預算編列不精準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。