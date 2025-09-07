華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

市場調查機構Canalys最新報告指出，2025年上半年全球折疊手機出貨量持平為660萬支，但大陸市場歸功於華為的Mate和Pura X機型推動，其市場增幅達到32.8%，華為更以48%的全球市占領跑。分析認為，華為或將繼續主導相關市場。

品牌方面，上半年全球折疊手機出貨量中，華為以48%的市占排名第一，第二名是三星的20%，第三到五名分別是榮耀、摩托羅拉以及OPPO。相比2024年全年表現，三星以45%市占排名第一，華為以24%排名第二，呈現品牌的此消彼長。

該機構預估，儘管2025年市場上出現比以往更多的折疊新機型，各家廠商還在努力解決設備的厚重問題並探索新的價位段，全球整體出貨量預計將與去年持平，約1520萬支，顯示市場進入暫時的平台期。

2026年預計成為轉折點，包括蘋果等更多競爭者加入，加上翻蓋式設備價格更親民，將重新點燃市場，折疊手機出貨量預估將增長51%，至2,340萬支，猛烈增長趨勢預計延續至2027年，出貨量上看3,140萬支。

面對三星和華為兩家銷量霸主，蘋果首款折疊機預計明年上半年發布，採橫向大折疊，採購三星螢幕方案消除折痕。據業內人士爆料，蘋果首款折疊機預計售價至少在人民幣15,000元以上，蘋果對這款手機銷量也很有信心，預計整個生命週期銷量將在2,000萬支左右。

報告提到，雖然消費者對折疊手機的認知度很高，但它在短期內仍將是一個小眾市場，僅占整體智慧手機市場的個位數百分比。對於手機廠商而言，如何在這一領域進行戰略定位和規劃將至關重要。

以華為剛發布的新款三折疊機Mate XTs來說，據介紹，其搭載麒麟9020晶片和新一代鴻蒙作業系統，整機性能提升36%。此外還搭載天工鉸鏈系統，引入內嵌設計及外折鉸鏈搭配一體連桿結構，大幅降低鉸鏈厚度；而10.2吋的大螢幕能讓電腦版應用裝入手機，能滿足機構用戶、財經媒體等需求。

證券時報報導，北京前沿金融監管科技研究院研究員馬超表示，華為透過三折疊手機的迭代，不僅鞏固技術地位，更推動折疊手機從「嘗鮮工具」向「生產力設備」轉型。預計到2026年，折疊手機價格將進一步下探至人民幣1萬元以內，成為主流消費電子品類，而華為或將繼續主導相關市場。