陸公募基金手續費調降 讓利投資人

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬調降公募基金銷售費用，包括認購費、申購費、銷售服務費率等。

分析指出，在已經降低基金管理費率、託管費率、交易費率的基礎上，預計每年向投資者讓利逾人民幣500億元。

具體來看，此次降費力度較大。其中，將股票型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.8%；將混合型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.5%；將債券型基金的認購費率、申購費率上限由0.6%、0.8%，調降至0.3%。

將股票型基金和混合型基金的銷售服務費率上限由每年0.6%調降至每年0.4%；將指數型基金和債券型基金的銷售服務費率上限由每年0.4%，調降至每年0.2%；將貨幣市場基金的銷售服務費率上限由0.25%，調降至每年0.15%。

為鼓勵長期持有，明確對投資者持有期限超過一年的股票型基金、混合型基金、債券型基金，不再計提銷售服務費。此舉對保護投資者利益、鼓勵投資者摒棄熱衷炒作的「短期行為」具有積極意義。