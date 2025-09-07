聽新聞
陸公募基金手續費調降 讓利投資人

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬調降公募基金銷售費用，包括認購費、申購費、銷售服務費率等。

分析指出，在已經降低基金管理費率、託管費率、交易費率的基礎上，預計每年向投資者讓利逾人民幣500億元。

具體來看，此次降費力度較大。其中，將股票型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.8%；將混合型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.5%；將債券型基金的認購費率、申購費率上限由0.6%、0.8%，調降至0.3%。

將股票型基金和混合型基金的銷售服務費率上限由每年0.6%調降至每年0.4%；將指數型基金和債券型基金的銷售服務費率上限由每年0.4%，調降至每年0.2%；將貨幣市場基金的銷售服務費率上限由0.25%，調降至每年0.15%。

為鼓勵長期持有，明確對投資者持有期限超過一年的股票型基金、混合型基金、債券型基金，不再計提銷售服務費。此舉對保護投資者利益、鼓勵投資者摒棄熱衷炒作的「短期行為」具有積極意義。

延伸閱讀

中紀委證實易會滿落馬！任職證監會五年1700家IPO 上證僅上漲190點

跨國股票基金 小資青睞

全球ETF上周前三大淨流入產業分別為金融、保健與科技

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

相關新聞

華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

市場調查機構Canalys最新報告指出，2025年上半年全球折疊手機出貨量持平為660萬支，但大陸市場歸功於華為的Mat...

面板旺季 9月報價持平

受季節性旺季備貨需求支撐，9月全球LCD TV面板市場供需動態平衡。機構分析指出，第3季面板供應伴隨旺季備貨需求同步恢復...

大陸8月外銷 可望年增6.5%

中國大陸海關總署8日將公布8月進出口貿易數據。機構分析認為，8月港口高頻指標顯示出口或仍保持韌性，預計8月出口增速為5%...

陸企反腐潮 字節跳動辭退百人

多家陸企推動內部反腐，據字節跳動（抖音母公司）近日通報，第二季，有一百名員工因「觸犯公司紅線」被辭退。除字節跳動外，嗶哩...

陸地方政府債務沉重 「過緊日子」執行不力…審計糾正

中國地方政府債務沉重，中央力倡「過緊日子」，要求節約開支、杜絕浪費。多地審計報告顯示，地方仍有濫報培訓費、預算編列不精準...

