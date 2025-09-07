面板旺季 9月報價持平

受季節性旺季備貨需求支撐，9月全球LCD TV面板市場供需動態平衡。機構分析指出，第3季面板供應伴隨旺季備貨需求同步恢復，預計稼動率提升至86%，9月電視、顯示器、筆電面板價格持平。

2025年上半年，大陸面板產業交出整體回暖的成績單。21世紀財經報導，上半年TCL科技營收人民幣856億元，年增6.7%，歸屬於上市公司股東淨利人民幣18.8億元，年增89.3%；京東方營收人民幣1,012.78億元，年增8.45%，淨利人民幣32.47億元，年增42.15%；深天馬營收人民幣174.75億元，年增9.93%，淨利人民幣2.06億元，轉虧為盈。

隨著大尺寸電視滲透率提升、車載與商用顯示器等新興應用放量，以及柔性OLED、印刷OLED、MLED等前沿技術加快量產，行業呈現出「量穩價穩、結構升級」的特徵。與此同時，全球化產能布局和多元化業務擴展，正在推動大陸面板企業走出周期波動。

產能方面，群智諮詢最新數據顯示，第3季面板供應伴隨旺季備貨需求同步恢復，全球LCD TV面板市場在量價博弈中維持動態平衡。需求端目前已進入年度大促的「旺季前哨期」，整機廠商面板採購恢復，供應端，需求回暖影響面板廠商控產節奏放緩，預計第3季面板廠商稼動率恢復至86%。

TrendForce集邦諮詢公布9月面板價格預測，預估電視、顯示器、筆電面板價格持平。進入9月後，電視品牌持續為年末促銷旺季需求做準備，從而帶動電視面板採購動能維持相對穩定水平。面板廠在近兩個月的面板生產與出貨上也轉為較積極的態度，有效緩解了第2季以來面板價格下跌的壓力。