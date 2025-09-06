中加貿易戰火降溫？大陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

大陸宣布將延長對加拿大進口油菜籽的反傾銷調查期限至明年3月，意在緩解因渥太華對大陸電動車加徵關稅所引發、持續一年的貿易爭端。

加拿大廣播公司（CBC）報導，為緩解兩國緊張局勢，加拿大總理卡尼的國會秘書布洛伊斯（Kody Blois），和薩斯喀徹溫省省長莫伊（Scott Moe）於9月6日至9日訪問大陸，與中方官員商討貿易問題。

路透報導，大陸商務部5日在官網公告，根據相關規定，在2024年9月9日決定對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。然而「鑑於本案情況複雜」，商務部決定將本案的調查期限從原定的2025年9月9日，延長至2026年3月9日。

作為全球最大的油菜籽進口國，北京於今年8月，就此案對相關進口商徵收高達75.8％的保證金，作為臨時反傾銷措施。但這一措施仍屬初步決定，最終裁定可能會調整稅率，甚至推翻此前的決定。

加拿大農業部長麥克唐納（Heath MacDonald）表示，加拿大希望大陸的舉動能為雙方化解貿易緊張關係留出更多時間。「我們正與大陸政府相關人士保持交流，如果有更多的機會進行進一步的對話和溝通，這無疑是件好事。」

薩斯喀徹溫省是加拿大草原地區油菜籽主產地，產量約占全加拿大一半，其中大部分依賴出口。作為全球最大的油菜籽出口國，加拿大2024年向大陸出口近50億元加幣的油菜籽產品，其中約八成為籽粒。若高額關稅持續不變，加拿大對大陸籽粒出口幾乎將被全面切斷。

在當前局面之下，加拿大內部掀起「汽車換油菜籽」的討論。加拿大國家郵報報導，加拿大西部省份正在施壓聯邦政府，要求取消對大陸電動汽車的關稅，以避免大陸對加拿大油菜籽加徵關稅。

莫伊在訪華前警告，加拿大必須在這場貿易爭端中謹慎行事，因為已受到中美「夾擊」。他點出此次爭端背後的美國因素，並表示鑑於美國貿易政策的不穩定性，爭取中方諒解「很難做到」。

莫伊還表示，此次訪華還將涉及大陸對豌豆澱粉、豬肉和水產品等其他商品徵收關稅的問題，「但其中最為緊迫的是油菜籽」。

與此同時，據加拿大國家郵報報導，加拿大財政部也在推進對大陸電動汽車、鋼鐵及鋁產品加徵關稅的重審工作，以確定是否應該維持當前稅率。加拿大財政部發言人表示，自關稅措施實施以來，這些大陸相關產品的進口量「已大幅下降」，且加拿大政府曾承諾，在去年10月措施生效後一年對這些加徵的關稅進行審查。

去年10月1日，加拿大效仿美國，對自大陸進口的電動汽車加徵100%關稅。同年10月22日，加拿大又緊跟美國對大陸鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。中方則於同年9月9日對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查，並於2025年8月14日起採取臨時反傾銷措施，對加拿大油菜籽徵收75.8%的保證金。