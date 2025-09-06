中國車企內捲競爭整頓跳票 供應鏈收貨款依舊難

中國車企競爭激烈，融資壓力轉嫁供應鏈，零組件廠商貨款被拖欠淪常態。17家車企先前做出如期支付承諾，政府加強關注；業界坦言，部分車企合作項目帳款週期沒有明顯變化。

一汽集團、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、吉利汽車集團、長安汽車與其他等多家車企在6月陸續做出「供應商支付帳期不超過60天」公開承諾，作為對於中國國務院發布「保障中小企業款項支付條例」的回應。

中國工業和信息化部（工信部）7月9日公告在「全國違約拖欠中小企業款項投訴平台」開設「重點車企踐行帳期承諾線上問題（建議）反映視窗」，著重汽車零組件廠商等中小企業被拖欠帳款問題的反映與解決。

中國汽車工業協會專務副秘書長許海東表示，產業鏈和供應鏈是汽車產業的「筋骨血脈」，也是轉型升級的重要基礎。縮短車企支付帳期不僅有利於供應商，更有助於建立健康的產業生態。

17家車企做出支付帳期公開承諾，有為產業界起示範作用的用意。迄今2個多月，業界坦言，有部分車企確實調整帳期；不過有些合作項目實際帳期變化不明顯，建議政府必須有更強烈監管力道，才能構成硬性要求與約束。

證券時報6日報導指出，目前業界平均帳期落在9個月左右，儘管部分車企公開表示承諾60天內支付，實際操作仍有許多困難點。業界人士提到，零組件廠商對於車企沒有話語權，為了保住客戶，大多也不敢糾結帳期。

業界人士提到，尤其在面對龍頭車企的合作項目時，多數零組件廠商會選擇優先保住合作關係，對於車企降價要求只能接受。零組件廠商是競爭激烈，有些廠商為了爭取客戶，也願意打價格戰。

一名零組件廠商財務總監說，零組件廠商收款速度與車子銷售量息息相關，只要車子銷售好，車企支付給零組件廠商帳期也會快。如果車企持續對供應商壓低價格，這種壓力再傳到材料端，長久恐將影響產品的品質與安全。

業界認為，應該透過政府監管要求車企按時支付款項，建立「違約賠償機制」，政府或可進一步地對於未達標車企刪減補貼；政府也應約束零組件廠商低價傾銷、惡意低價等行為，汽車業若要擺脫「內捲式」競爭（過度競爭、導致內耗）困境，該淘汰的必須使其被自然淘汰。