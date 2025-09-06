快訊

涉嚴重違紀違法 易會滿正接受中共中央紀委紀律審查和監察調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央紀委國家監委網站6日發佈，十四屆全國政協經濟委員會副主任、前大陸證監會主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

路透則是在5日率先引述知情人士的話報導，前大陸證監會主席易會滿因為涉嫌貪腐，上周被有關部門帶走調查。易會滿主政5年期間，大陸股市表現不佳，推行股票發行註冊制引發市場亂象。他去年2月被免職，之後轉任中共全國政協經濟委員會副主任。

現年61歲的易會滿，浙江溫州蒼南人，1984年畢業於浙江財政銀行學校，當年為直屬於中國人民銀行的國家重點中專。1985年1月，易會滿進入工商銀行杭州分行，之後在工行工作長達34年，從基層一路往上爬，2013年5月升任工行行長。

2019年1月，易會滿被任命為大陸證監會黨委書記、主席。他剛上任形容自己的新職好像是一個「火山口」，因為股市確實牽動著億萬投資者的心。

2019年1月26日至4月9日，大陸A股一度大漲，上證綜指從2600點左右一路升至3288點，漲幅高達24.52%。不過好景不常，由於中美貿易戰，上證綜指在2019年5月跌破3000點大關。

在易會滿任內，A股共有20次收盤跌破3000點。2024年1月，上證綜指更相繼失守2,900點、2,800點，引發股民、輿論強烈抨擊。

2024年2月7日，易會滿被免職，由前上海副市長吳清接任。大陸官方未說明他下台的原因。

同花順報導，易會滿在大陸證監會任職的5年期間，推出了多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板（類似美國那斯達克的科創板），以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。

易會滿也推行了股票發行註冊制，取代了先前的核准制（企業必須經過監管機關的嚴格審核程式），掀起大陸企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但也引發市場亂象，挨轟圖利企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行許多不良公司「帶病上市」。

吳清接任大陸證監會主席後，加強股市監管，加大不良股票下市力度，緊縮新股上市規則，去年第1季大陸股市IPO籌資金額因而大減64%；IPO數目減少逾半。

