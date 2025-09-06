中國延長對進口加拿大油菜籽反傾銷調查半年

中國商務部5日公告，延長對從加拿大進口油菜籽反傾銷調查半年，至明年3月9日。加國方面盼此舉能緩解兩國貿易緊張。

根據中國商務部官網的公告，2024年9月9日，商務部決定對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。

公告稱，鑒於「本案情況複雜」，商務部決定將本案的調查期限延長至2026年3月9日。

中國是全世界最大的油菜籽進口國。今年8月中旬，中國對油菜籽最大供應國加拿大徵收高達75.8%的保證金，作為臨時反傾銷措施。但這一措施仍屬初步決定，最終裁定可能會調整稅率，甚至推翻此前的決定。

幾天之後，據報導，中國國營貿易公司中糧集團向澳洲訂購5萬噸的油菜籽，是2020年來首次從澳洲進口油菜籽。

據路透社報導，加拿大農業部長麥唐納（HeathMacDonald）說，加拿大希望中國的舉動能為雙方化解貿易緊張關係留出更多時間。「我們正與中國政府相關人士保持交流，如果有更多的機會進行進一步的對話和溝通，這無疑是件好事。」