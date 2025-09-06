中國延長對進口加拿大油菜籽反傾銷調查半年

快訊

中央社／ 台北6日電

中國商務部5日公告，延長對從加拿大進口油菜籽反傾銷調查半年，至明年3月9日。加國方面盼此舉能緩解兩國貿易緊張。

根據中國商務部官網的公告，2024年9月9日，商務部決定對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查。

公告稱，鑒於「本案情況複雜」，商務部決定將本案的調查期限延長至2026年3月9日。

中國是全世界最大的油菜籽進口國。今年8月中旬，中國對油菜籽最大供應國加拿大徵收高達75.8%的保證金，作為臨時反傾銷措施。但這一措施仍屬初步決定，最終裁定可能會調整稅率，甚至推翻此前的決定。

幾天之後，據報導，中國國營貿易公司中糧集團向澳洲訂購5萬噸的油菜籽，是2020年來首次從澳洲進口油菜籽。

據路透社報導，加拿大農業部長麥唐納（HeathMacDonald）說，加拿大希望中國的舉動能為雙方化解貿易緊張關係留出更多時間。「我們正與中國政府相關人士保持交流，如果有更多的機會進行進一步的對話和溝通，這無疑是件好事。」

澳洲 加拿大 反傾銷

相關新聞

「劉強東請你喝茅台」 京東隔18年後再辦見面會

京東創辦人劉強東2007年組織了第一屆「京東商城網友見面會」，時隔18年，京東5日宣布換種方式重啟「用戶見面會」。京東官...

香港可口可樂解雇司機 反送中後首見較大型工會罷工

香港太古可口可樂公司一個工會約150名會員5日罷工，他們質疑一名司機因為擔任工會理事而遭公司以其他理由解雇，這是「反送中...

中加貿易戰火降溫？大陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

大陸宣布將延長對加拿大進口油菜籽的反傾銷調查期限至明年3月，意在緩解因渥太華對大陸電動車加徵關稅所引發、持續一年的貿易爭...

涉嚴重違紀違法 易會滿正接受中共中央紀委紀律審查和監察調查

中共中央紀委國家監委網站6日發佈，十四屆全國政協經濟委員會副主任、前大陸證監會主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央...

降低投資者成本！陸證監會擬將股票型基金認申購費率上限調降至0.8%

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬合理調降公募基金認購費、申購費、銷售服務費率水準。其中將股票型基金的認購費...

深圳調整樓市限購措施 羅湖、寶安等6區買商品房不限套數

繼北京、上海相繼在今年8月推出樓市新政後，深圳市住建局9月5日深夜發布「通知」，分區優化調整居民購買商品住房政策，自9月...

