降低投資者成本！陸證監會擬將股票型基金認申購費率上限調降至0.8%

為了降低投資者成本，鼓勵長期持有，大陸證監會擬合理調降公募基金認購費、申購費、銷售服務費率水準。其中將股票型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.8%。

華爾街見聞報導，業內人士表示，基金銷售費率改革方案的公布，代表基金費率改革第三階段工作全面落地，以近三年平均數據計算，第三階段基金銷售費用改革，將整體降費約人民幣300億元（新台幣1,230億元），降幅約為34%。

大陸證監會對「開放式證券投資基金銷售費用管理規定」進行了修訂，並更名為「公開募集證券投資基金銷售費用管理規定」，共六章28條，向社會公開徵求意見，新規明確基金銷售費率明細。

其中，將股票型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.8%；將混合型基金的認購費率、申購費率上限由1.2%、1.5%，調降至0.5%；將債券型基金的認購費率、申購費率上限由0.6%、0.8%，調降至0.3%。

將股票型基金和混合型基金的銷售服務費率上限由每年0.6%調降至每年0.4%；將指數型基金和債券型基金的銷售服務費率上限由每年0.4%，調降至每年0.2%；將貨幣市場基金的銷售服務費率上限由0.25%，調降至每年0.15%。

富國基金表示，透過優化認（申）購費、贖回費、銷售服務費等環節收費結構，合理調降費率水準，投資者將直接感受到投資成本的「減法」。

此次改革進一步優化贖回安排，明確基金贖回費全額計入基金財產，即歸屬持有人所有。

一方面，將現行「贖回費部分歸基金資產所有，部分歸基金銷售機構所有」的制度安排，優化為「贖回費全部歸基金財產所有」，引導基金銷售機構通過提供持續性服務，由賺取「流量」收入向賺取「保有」收入轉變。

另一方面，統一贖回費收取標準，明確除交易型開放式指數基金（ETF）、同業存單基金、貨幣市場基金以及中國證監會認可的其他基金外，各類基金及份額均按相同標準收取贖回費，鼓勵投資者長期持有。

為鼓勵長期持有，「規定」明確對投資者持有期限超過一年的股票型基金、混合型基金、債券型基金，不再計提銷售服務費。此舉對保護投資者利益、鼓勵投資者摒棄熱衷炒作的「短期行為」具有積極意義。

螞蟻基金董事長王珺表示，此次費率改革有助於穩步降低投資者成本，提升投資者獲得感。