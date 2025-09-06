深圳調整樓市限購措施 羅湖、寶安等6區買商品房不限套數

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深圳市住建局9月5日深夜發布「通知」，分區優化調整居民購買商品住房政策，自9月6日起，符合條件的居民家庭，在羅湖、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明這6個區範圍內購房不限套數。。圖為人稱「大春筍」的華潤集團總部大樓是深圳地標。聯合報系資料照片
繼北京、上海相繼在今年8月推出樓市新政後，深圳市住建局9月5日深夜發布「通知」，分區優化調整居民購買商品住房政策，自9月6日起，符合條件的居民家庭，在羅湖、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明這6個區範圍內購房不限套數。

中國房地產報報導，廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，總體來看，深圳的政策力度比京滬更大，周邊區域退出限購略超市場預期。他進一步分析，此次深圳新政利多市場交易，一方面一些看好未來需求，即經過前期充分調整後，部分人群認為價格已經到觸底、探底，會適時出手。

另一方面可以吸引外地人群購房，深圳包容性比較強、容錯性也比較強，樓市能大起，外來購買力功不可沒。此次退出周邊限購，可能吸引周邊珠三角或廣東其他城市，甚至大陸人群前來買房。

李宇嘉表示，從目前來看，深圳二手房掛牌量、新房庫存大部分集中在周邊，特別是新房庫存近期連續攀升，按照近6個月月均銷售看，去化週期連續5個月攀升，主要是周邊區域。

因此，此次退出限購，加上「金九銀十」剛到來，對周邊區域的去化會比較明顯。當然，可能會對環深圳都市圈形成虹吸效應，這一點需要引起重視。

深圳市住房和建設局、中國人民銀行深圳市分行聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知」。符合條件的居民家庭包括深圳市戶籍居民家庭、自購房日之前在當地連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的非深圳市戶籍居民家庭；無法提供有關證明的非深圳市戶籍居民家庭，在該6區購買商品房限購兩套。

另外，鹽田、大鵬新區購買商品房，不再審核購房資格；成年單身人士按居民家庭執行商品房限購政策。

企事業單位可在深圳市範圍內購買商品住房，用於解決員工住房等需求。其中，在福田、南山及寶安區新安街道範圍內買房，需同時滿足設立年限滿1年、在深圳市累計繳納稅款金額達人民幣100萬元、員工人數10名及以上條件；在深圳其他區域購買商品住房，不再審核購房資格。

各銀行業金融機構在利率定價機制安排方面，不再區分首套住房和二套住房，合理確定每筆商業性個人住房貸款的具體利率水平。

彭博報導，先前北京和上海分別於8月推出放寬住房限購的政策。與此同時，大陸百強房企8月銷售繼續下滑，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激未能提振需求。

深圳 戶籍 房地產 中國人民銀行

