加拿大將對去年向中國加徵的電動車與鋼稅展開審查 以確定是否繼續

根據加拿大《國家郵報》4日報導，加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年9月杜魯多政府向中國電動車、鋼鐵及鋁產品徵收的關稅展開審查，以確定現行稅率是否應繼續維持。

去年9月，加拿大時任杜魯多政府宣布，自2024年10月1日起對中國製電動車徵收100%的附加稅，並於2024年10月15日起對中國鋼鋁製品徵收25%的關稅。中國隨後發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查，今年8月12日，大陸商務部發佈公告，認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，自8月14日起對所有加拿大公司徵收75.8％的保證金。

大陸商務部昨5日發布公告稱，對去年9月9日開始對原產於加拿大的進口油菜籽進行的反傾銷調查。鑑於本案情況複雜，商務部決定將調查期限延長至2026年3月9日。

加拿大當地時間週四晚，加拿大財政部長辦公室發給加拿大媒體的一份聲明稱，「官員們目前正推進審查工作，內容包括評估中國的相關政策與貿易慣例，以及現行附加關稅的徵稅範圍和稅率是否仍具備合理性。」

聲明稱，審查工作預計將於下個月正式啟動。「政府將在適當時機持續更新審查進度」。

加財長商鵬飛（François Philippe-Champagne）的發言人對加媒表示，政府先前已承諾，將在關稅生效滿一年後，對其進行審查。她同時指出，自上述對華產品關稅政策實施以來，相關產品的進口量「已大幅下降」。

《國家郵報》注意到，該聲明發布的當天，加拿大總理辦公室同步宣布，將派遣一名議會秘書隨貿易代表團訪問中國。同時，加拿大西部省份的省長們正持續向聯邦政府施壓，要求取消對中國電動車的關稅，進而推動中國取消對加拿大油菜籽的貿易措施。

大陸觀察者網報導，加拿大薩斯喀徹溫省的省長莫伊（Scott Moe）擬於6日出發的訪華貿易代表團，在中國進行為期三天（6日至9日）的訪問。希望能與中方就油菜籽進口保證金問題展開談判。

莫伊周四在新聞發布會上表示，加拿大總理卡尼的議會秘書，來自新斯科舍省的國會議員科迪·布洛伊斯（Kody Blois）的加入，標誌著薩省政府與聯邦政府達成合作，他「感謝卡尼總理將此次訪問列為優先事項，並確保我們能攜手推進（貿易問題解決）。」

莫伊透露，代表團將與中方官員和受關稅影響的產業相關方會面，同時強調此行目的是為加中國家層級的貿易協定談判奠定基礎，貿易爭端的解決必須由兩國政府共同推動。