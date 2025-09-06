快訊

江祖平再揭「求打砲」噁訊 為星友說公道話：我不是孤軍奮戰

勞保年資不足15年注意了！想併國保領年金 只能等到65歲

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

加拿大將對去年向中國加徵的電動車與鋼稅展開審查 以確定是否繼續

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
加拿大薩斯喀徹溫省的省長莫伊（Scott Moe）組成的訪華貿易代表團擬於今6日出發。 觀察者網
加拿大薩斯喀徹溫省的省長莫伊（Scott Moe）組成的訪華貿易代表團擬於今6日出發。 觀察者網

根據加拿大《國家郵報》4日報導，加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年9月杜魯多政府向中國電動車、鋼鐵及鋁產品徵收的關稅展開審查，以確定現行稅率是否應繼續維持。

去年9月，加拿大時任杜魯多政府宣布，自2024年10月1日起對中國製電動車徵收100%的附加稅，並於2024年10月15日起對中國鋼鋁製品徵收25%的關稅。中國隨後發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查，今年8月12日，大陸商務部發佈公告，認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，自8月14日起對所有加拿大公司徵收75.8％的保證金。

大陸商務部昨5日發布公告稱，對去年9月9日開始對原產於加拿大的進口油菜籽進行的反傾銷調查。鑑於本案情況複雜，商務部決定將調查期限延長至2026年3月9日。

加拿大當地時間週四晚，加拿大財政部長辦公室發給加拿大媒體的一份聲明稱，「官員們目前正推進審查工作，內容包括評估中國的相關政策與貿易慣例，以及現行附加關稅的徵稅範圍和稅率是否仍具備合理性。」

聲明稱，審查工作預計將於下個月正式啟動。「政府將在適當時機持續更新審查進度」。

加財長商鵬飛（François Philippe-Champagne）的發言人對加媒表示，政府先前已承諾，將在關稅生效滿一年後，對其進行審查。她同時指出，自上述對華產品關稅政策實施以來，相關產品的進口量「已大幅下降」。

《國家郵報》注意到，該聲明發布的當天，加拿大總理辦公室同步宣布，將派遣一名議會秘書隨貿易代表團訪問中國。同時，加拿大西部省份的省長們正持續向聯邦政府施壓，要求取消對中國電動車的關稅，進而推動中國取消對加拿大油菜籽的貿易措施。

大陸觀察者網報導，加拿大薩斯喀徹溫省的省長莫伊（Scott Moe）擬於6日出發的訪華貿易代表團，在中國進行為期三天（6日至9日）的訪問。希望能與中方就油菜籽進口保證金問題展開談判。

莫伊周四在新聞發布會上表示，加拿大總理卡尼的議會秘書，來自新斯科舍省的國會議員科迪·布洛伊斯（Kody Blois）的加入，標誌著薩省政府與聯邦政府達成合作，他「感謝卡尼總理將此次訪問列為優先事項，並確保我們能攜手推進（貿易問題解決）。」

莫伊透露，代表團將與中方官員和受關稅影響的產業相關方會面，同時強調此行目的是為加中國家層級的貿易協定談判奠定基礎，貿易爭端的解決必須由兩國政府共同推動。

電動 加拿大 反傾銷

延伸閱讀

美國關稅造成經濟衝擊 加拿大取消電動車強制令

不滿電動車徵稅談判卡關 大陸盯上歐豬 課反傾銷稅

陸認定歐盟豬肉傾銷 將徵最高62.4%保證金

阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

相關新聞

深圳調整樓市限購措施 羅湖、寶安等6區買商品房不限套數

繼北京、上海相繼在今年8月推出樓市新政後，深圳市住建局9月5日深夜發布「通知」，分區優化調整居民購買商品住房政策，自9月...

加拿大將對去年向中國加徵的電動車與鋼稅展開審查 以確定是否繼續

根據加拿大《國家郵報》4日報導，加拿大財政部長辦公室證實，聯邦政府已啟動相關工作，將對去年9月杜魯多政府向中國電動車、鋼...

京滬8月房市 傳出好消息

8月是大陸房地產行業的傳統淡季，不過隨著北京、上海相繼在今年8月推出樓市新政，其8月新房、二手房成交與7月相比均出現不同...

新凱來滿手單 拚2027年IPO

與華為關係密切的大陸半導體設備公司新凱來表示，目前在手訂單已經超過人民幣百億元，客戶包括深圳鵬芯微，中芯國際、華虹集團以...

陸銀行高管最高降薪80%

大陸銀行業薪酬改革持續推進背景下，高管降薪成為大陸不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。根據陸媒估算，42家A股上市銀行中，今年...

不滿電動車徵稅談判卡關 大陸盯上歐豬 課反傾銷稅

歐盟對大陸電動車課徵反補貼稅的談判卡關，大陸提出反制措施，大陸商務部昨（5）日宣布，初步認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。