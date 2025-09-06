新凱來滿手單 拚2027年IPO
與華為關係密切的大陸半導體設備公司新凱來表示，目前在手訂單已經超過人民幣百億元，客戶包括深圳鵬芯微，中芯國際、華虹集團以及長江存儲等晶圓廠，預估2027年將獲利人民幣20億元（新台幣82億元），並將正式IPO。
新凱來的前身是華為2012實驗室的星光工程部，主要負責華為精密裝備的設計、開發，匯聚國內外半導體設備領域的頂尖專家。該工程部數千人團隊於2022年獨立併入新凱來。
目前新凱來由深圳國資委透過深芯恒科技100%控股，致力於半導體裝備以及零部件、電子製造設備的研發、製造、銷售與服務。
界面新聞報導，一位新凱來產業鏈的核心人士在第13屆半導體設備與核心部件展上表示，明年量產速度會進一步加快，特別是先進製程的半導體設備上，新凱來拿到的訂單數量將會大幅增多。
而新凱來工業（曝光機除外）今年收入將達到人民幣45億元，2026年將達到人民幣75億元，2028年收入將達到人民幣169億元，2027年將轉虧為盈獲利人民幣20億元，並正式IPO。
這名核心人士補充，新凱來目前正在進行第二輪對外融資，僅新凱來工業製造的業務（曝光機除外），短短三年的發展，估值就已達人民幣650億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言