新凱來滿手單 拚2027年IPO

與華為關係密切的大陸半導體設備公司新凱來表示，目前在手訂單已經超過人民幣百億元，客戶包括深圳鵬芯微，中芯國際、華虹集團以及長江存儲等晶圓廠，預估2027年將獲利人民幣20億元（新台幣82億元），並將正式IPO。

新凱來的前身是華為2012實驗室的星光工程部，主要負責華為精密裝備的設計、開發，匯聚國內外半導體設備領域的頂尖專家。該工程部數千人團隊於2022年獨立併入新凱來。

目前新凱來由深圳國資委透過深芯恒科技100%控股，致力於半導體裝備以及零部件、電子製造設備的研發、製造、銷售與服務。

界面新聞報導，一位新凱來產業鏈的核心人士在第13屆半導體設備與核心部件展上表示，明年量產速度會進一步加快，特別是先進製程的半導體設備上，新凱來拿到的訂單數量將會大幅增多。

而新凱來工業（曝光機除外）今年收入將達到人民幣45億元，2026年將達到人民幣75億元，2028年收入將達到人民幣169億元，2027年將轉虧為盈獲利人民幣20億元，並正式IPO。

這名核心人士補充，新凱來目前正在進行第二輪對外融資，僅新凱來工業製造的業務（曝光機除外），短短三年的發展，估值就已達人民幣650億元。