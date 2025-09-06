陸銀行高管最高降薪80%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸銀行業薪酬改革持續推進背景下，高管降薪成為大陸不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。（中新社）
大陸銀行業薪酬改革持續推進背景下，高管降薪成為大陸不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。（中新社）

大陸銀行業薪酬改革持續推進背景下，高管降薪成為大陸不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。根據陸媒估算，42家A股上市銀行中，今年上半年有78.5%的管理層薪酬總額下降，最高降幅達82.4%。分析指出，高管降薪是大勢所趨，薪酬將更向基層傾斜。

第一財經依據Choice終端數據測算，在管理階層方面，42家A股上市銀行中，今年上半年就有33家銀行的管理層（包括董監事）薪酬總額下降，佔比達78.5%，最高降幅達82.4%。

例如，光大銀行2023年高管年度薪酬總額為人民幣2,394.3萬元，2024年降至983.4萬元，降幅約為58.9%；長沙銀行2024年高管薪酬總額降至248.5萬元，2023年為1,411.1萬元，降幅約為82.4%。

在今年期中報告，「高管降薪」、「強調價值創造」成為不少銀行薪酬結構改革的關鍵詞。

農業銀行表示，激勵年輕員工扎根基層，傾斜配置縣域薪酬資源；工商銀行表示，堅持維護公平和激勵約束相統一的分配理念，加強薪酬資源向基層員工傾斜。

2025年上半年大陸銀行業人均薪酬為人民幣18.1萬元，平均月薪3.02萬元，較去年同期微漲1,300元，扭轉了去年上半年人均降薪5,300元的趨勢。

一名銀行業分析人士表示，薪酬改革持續推進背景下，高管薪酬壓降是大勢所趨，薪酬將更向基層傾斜。目前多數銀行的薪酬發放原則是，銀行的薪酬總包要和本行業績掛鉤，如果營收盈利下降，薪酬可能就會受影響。

業績 月薪 人民幣

